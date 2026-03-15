Vive Latino 2026: horarios y escenarios de este domingo 15 de marzo

El Vive Latino 2026 llega a su segunda jornada este domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con una programación que reúne a bandas históricas del rock en español, propuestas alternativas y actos internacionales.

Durante el día, los conciertos se distribuirán en cinco escenarios principales: Amazon Music, Amazon, Telcel, Carpa Little Caesars y Carpa Intolerante, con actividades desde la tarde y shows que se extenderán hasta la madrugada.

A continuación, los horarios y artistas confirmados por escenario para el cierre del festival.

Escenario Amazon Music

Triciclo Circus Band — 14:15 a 14:55

Dread Mar I — 15:45 a 16:35

Música Pa’ Mandar A Volar Vol. 2 — 17:25 a 18:25

Fobia — 19:30 a 20:30

Los Fabulosos Cadillacs — 21:40 a 23:00

Steve Aoki — 00:05 a 01:05

Escenario Amazon

Kevis & Maykyy — 13:40 a 14:15

Percance — 14:55 a 15:35

Santa Sabina — 16:35 a 17:15

Esteman & Daniela Spalla — 18:25 a 19:25

Illya Kuryaki and the Valderramas — 20:35 a 21:40

The Smashing Pumpkins — 23:05 a 00:05

Banda Machos — 01:00 a 02:00

Escenario Telcel

Malcriada — 13:40 a 14:15

Ladrones — 14:55 a 15:35

Hermanos Gutiérrez — 16:35 a 17:15

Rusowsky — 18:25 a 19:25

Allison — 20:35 a 21:35

Rich Mafia (Alemán + Gera MX) — 23:05 a 00:05 Carpa Little Caesars

Carpa Little Caesars

Reyna Tropical — 14:20 a 15:00

Rigoberta Bandini — 15:45 a 16:35

Conociendo Rusia — 17:25 a 18:25

Liran’ Roll — 19:30 a 20:30

Tom Morello — 21:50 a 22:50

Avatar — 00:05 a 01:05

Carpa Intolerante

Filtro — 13:45 a 14:20

Beta — 15:00 a 15:45

Dubioza Kolektiv — 16:35 a 17:25

Monobloc — 18:30 a 19:20

Hello Seahorse! — 20:35 a 21:40

Meridian Brothers — 23:05 a 00:00

Foto: Vive Latino FB

¿Cómo ver el Vive Latino 2026 si no asistes al festival?

Para quienes no puedan acudir al Estadio GNP Seguros este 15 de marzo, el Vive Latino 2026 también podrá seguirse a distancia a través de plataformas digitales.

La transmisión oficial del festival estará disponible en streaming a través de Amazon Music, que en ediciones recientes ha ofrecido cobertura en vivo con algunas de las presentaciones más relevantes del cartel. El acceso se puede realizar desde su canal oficial en Twitch y sus plataformas digitales, donde suelen habilitar señales simultáneas de los escenarios principales.

Además de los conciertos, la transmisión suele incluir entrevistas con artistas, cápsulas detrás del escenario y cobertura del ambiente del festival, lo que permite seguir gran parte de la experiencia del Vive Latino sin estar físicamente en el recinto.

Aunque no siempre se transmiten todos los escenarios o presentaciones completas, los organizadores suelen priorizar los actos principales y algunos shows destacados de cada jornada.

Para acceder al streaming, los usuarios pueden ingresar a los canales oficiales de Amazon Music en Twitch o sus redes sociales, donde se habilitan las transmisiones durante los días del festival.

La jornada del domingo reúne algunos de los actos más esperados del festival, como The Smashing Pumpkins, Los Fabulosos Cadillacs, Tom Morello, Fobia, Illya Kuryaki and the Valderramas y Steve Aoki, quienes encabezarán la recta final del Vive Latino 2026.