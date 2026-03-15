Candidato presidencial peruano fallece en accidente de tránsito

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) de Perú, Napoleón Becerra, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña, confirmaron el domingo autoridades locales.

Becerra era presidente de la formación política centrista y marchaba en las últimas posiciones de las encuestas, entre lo más de 30 candidatos que se postulan para las elecciones del próximo 12 de abril.

Los sondeos posicionan a Rafael López Aliaga al frente de la intención de votos.

El accidente ocurrió en las cercanías de la localidad de Ayacucho, en el sur de Perú, cuando el auto en el que viajaba el candidato volcó por causas que se investigan.

"El candidato Becerra ya ha fallecido", dijo a la emisora RPP Balvin Huamani, alcalde del distrito de Pilpichaca.

Según su relato, él mismo llevó a Becerra, de 61 años, hasta un puesto de salud, donde fue confirmado su deceso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lamentó la muerte de Becerra, y deseó la pronta recuperación de las tres personas que lo acompañaban y que resultaron heridas en el accidente.