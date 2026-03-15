Incremento gradual de la Modalidad 40 del IMSS

Las cuotas del esquema pensionario conocido como Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han mostrado un incremento gradual en los últimos años como parte del calendario de ajustes establecido en el sistema de pensiones.

De acuerdo con datos del IMSS y del Inegi, la tasa de aportación ha aumentado de forma progresiva desde el 2023.

Ese año, la cuota se ubicó en 11.166% del salario base de cotización. Con un salario equivalente a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) durante un mes de 30 días, el costo estimado era de 8,688 pesos mensuales.

Para 2024, la tasa subió a 12.256%, lo que elevó el costo aproximado a 9,980 pesos al mes. El incremento continuó en 2025, cuando la cuota alcanzó 13.347% y el pago mensual estimado llegó a 11,326 pesos.

En 2026, la cuota se ubica en 14.438%, lo que implica un costo cercano a 12,703 pesos mensuales bajo el mismo supuesto de salario base equivalente a 25 UMAs.

El calendario de incrementos continuará en los próximos años. La cuota prevista para 2027 es de 15.528%, para 2028 de 16.619%, para 2029 de 17.709% y finalmente llegará a 18.8% en 2030. Los montos específicos que paguen los trabajadores dependerán del valor de la UMA y del salario base de cotización vigente en cada periodo.