18 de marzo: qué se conmemora en México con la Expropiación Petrolera

Cada 18 de marzo, México recuerda uno de los episodios más relevantes de su historia económica y política: la Expropiación Petrolera, decretada en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.

La decisión marcó un punto de inflexión en el control de los recursos energéticos del país, al establecer que el petróleo y su explotación quedarían bajo dominio del Estado mexicano.

Decreto que cambió la industria

El 18 de marzo de 1938, el gobierno federal emitió el decreto mediante el cual se nacionalizó la industria petrolera. Con esta medida, el Estado tomó posesión legal de la maquinaria, instalaciones y operaciones de 17 compañías extranjeras que hasta entonces dominaban la explotación del petróleo en México.

La acción incluyó la expropiación de refinerías, oleoductos, estaciones de distribución, embarcaciones, edificios e infraestructura petrolera, así como de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las empresas involucradas.

Entre las compañías afectadas se encontraban firmas vinculadas a grandes corporaciones internacionales, como la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (Royal Dutch Shell), además de otras empresas petroleras, navieras y de transporte asociadas a la industria energética.

Conflicto laboral que detonó todo

El contexto que llevó a esta decisión estuvo marcado por un conflicto laboral entre trabajadores petroleros y empresas extranjeras.

Los empleados exigían mejores condiciones salariales y laborales, demandas que fueron respaldadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, las compañías se negaron a cumplir con el fallo, lo que derivó en tensiones con el gobierno federal.

Ante esa negativa, el presidente Cárdenas decidió intervenir y decretar la expropiación, argumentando que la medida era necesaria para defender los derechos de los trabajadores y garantizar la soberanía nacional sobre los recursos naturales.

Nace Pemex

Poco después del decreto, el 7 de junio de 1938, el gobierno fundó Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal encargada de llevar a cabo las labores de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en el país.

Desde entonces, la industria petrolera se convirtió en una de las actividades económicas más importantes para México, generando ingresos relevantes para las finanzas públicas.

Actividad petrolera actualmente

Actualmente, la producción petrolera del país se concentra principalmente en nueve estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor del 90% del petróleo se extrae en 18 municipios ubicados en Campeche, Tabasco y Veracruz, regiones que se mantienen como el núcleo de la actividad energética nacional. Un símbolo de soberanía energética

A más de ocho décadas de distancia, la Expropiación Petrolera sigue siendo recordada como un acto emblemático de la historia moderna de México.