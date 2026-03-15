CDMX rompe Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo: FOTOS

La Ciudad de México logró romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo, al reunir a 9,500 personas en el Zócalo capitalino para participar en una sesión colectiva de entrenamiento con balón.

Con esta cifra, la capital mexicana superó ampliamente la marca anterior de 1,038 participantes registrada en Estados Unidos, consolidando una jornada que también sirvió como antesala simbólica rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, que comenzará en 86 días.

El evento fue encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien participó en esta actividad deportiva que reunió a miles de personas en la Plaza de la Constitución para romper el récord mundial.

Foto: Rosario Servin EE

Una clase con miles de participantes

La sesión tuvo una duración técnica de 35 minutos y comenzó con un calentamiento rítmico al ritmo de la música, requisito establecido por la organización de Guinness World Records para validar este tipo de marcas.

Durante la clase, los participantes realizaron ejercicios con balón de distintas intensidades, diseñados para adaptarse a las capacidades de cada persona y permitir la participación de asistentes con diferentes niveles de experiencia.

Foto: Rosario Servin EE

La actividad destacó también por su carácter inclusivo, ya que contó con la participación de personas con discapacidad, deportistas, celebridades y público en general, además de integrantes del gobierno capitalino y funcionarios federales.

Mensaje rumbo al Mundial 2026

Durante el evento, Brugada Molina destacó que la capital del país se posiciona como una ciudad deportiva y capaz de organizar grandes eventos internacionales.

“Cuando la ciudad participa somos capaces de lograr lo imposible; con este récord la ciudad manda un mensaje al mundo: el futbol es el lenguaje universal que no necesita traducción, que une a los pueblos”, expresó.

La mandataria también subrayó que el logro representa el espíritu del llamado “mundial social”, que se vivirá en las calles de la ciudad cuando México sea una de las sedes de la próxima justa futbolística.

“Aquí late hoy el corazón futbolero más grande del mundo y late por un mundial diferente, un mundial memorable, libre de racismo, xenofobia y machismo”, señaló.

Foto: Rosario Servin EE

Convocatoria para jóvenes

En el marco de esta jornada deportiva, las autoridades recordaron que continúa abierta la convocatoria dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años para participar en un concurso de dominadas de balón impulsado por la Presidencia de la República.

El certamen busca destacar el talento femenino en el futbol y ofrecer a la ganadora la oportunidad de representar a México durante el partido inaugural del Mundial 2026.

Las interesadas aún pueden registrarse para participar en esta iniciativa que busca fomentar la inclusión y la participación de las mujeres en el deporte.