Los aliados ⁠de la región de Asia-Pacífico acordaron ⁠22 contratos por valor de 57,000 millones de dólares con empresas estadounidenses durante el b celebrado este ⁠fin de semana en Tokio, según declaró el domingo el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

En una entrevista en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel, Burgum también señaló que Japón está interesado en comprar más petróleo estadounidense.

El valor total de las inversiones se revisó al alza, pasando de 56,000 millones de dólares a 57,000 millones, tras cerrarse un acuerdo adicional una vez finalizada la conferencia, señaló Burgum.

Burgum señaló que el foro puso de relieve la "necesidad de vender energía a nuestros amigos y aliados para que no se vean obligados a depender de adversarios".

También señaló que Japón está ayudando a ⁠liderar la coalición de naciones ⁠para aumentar el ⁠suministro de petróleo en el mercado.

"Desde el punto de vista ⁠de Japón, el hecho de que dependan del petróleo procedente del estrecho es una gran muestra de su asociación con Estados Unidos y una gran muestra de su liderazgo en la escena mundial al intervenir y anunciar que van a ⁠liberar una parte significativa de sus reservas", afirmó Burgum.