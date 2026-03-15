Avanza 50% pavimentación de calle Jesús Reyes Heroles, olvidada por 20 años

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, apuntó que su administración protege a la población con la pavimentación de 5 mil calles.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. - Tras más de 20 años sin una atención integral, la pavimentación de la calle Jesús Reyes Heroles, en la colonia Nueva Aurora, registra un avance del 50 por ciento, una obra equivalente a la intervención de 33 calles, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante un recorrido de supervisión, acompañado por vecinos de las colonias beneficiadas, el ejecutivo estatal resaltó que pavimentar significa proteger a la población, por lo que darle mantenimiento a la infraestructura representa cuidar la salud y el patrimonio de las personas.

Armenta Mier recordó que el gobierno que encabeza realiza los trabajos de pavimentación de 33 vialidades a una tercera parte del costo, gracias a la maquinaria adquirida y a los insumos que PEMEX dona, como premio al combate al delito de robo de hidrocarburos, que encabeza la entidad en coordinación con las fuerzas armadas.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la vialidad quedará concluida en el tiempo récord de una semana. Detalló que se encontraba en muy malas condiciones y ahora contará con pintura en guarniciones y alumbrado público.

La tesorera de la colonia Nueva Aurora, Brenda Santamaria Carballo, agradeció los trabajos de rehabilitación, ya que es una vialidad muy transitada. En tanto, el presidente de los vecinos de la colonia Jesús González Ortega, Iván Ramos, reconoció que las obras favorecen a toda la comunidad.

La señora Patricia, vecina de la calle Jesús Reyes Heroles señaló que durante 30 años la vialidad permaneció sin pavimentación integral, lo que provocó la formación de baches que ya parecían zanjas y hacían difícil el tránsito de peatones. Destacó que los trabajos avanzan con gran rapidez y reconoció el esfuerzo de la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, ya que esta obra era una necesidad urgente para las y los habitantes de la zona.

Aristeo García Hernández, propietario de un negocio de alimentos ubicado en la calle Jesús Reyes Heroles afirmó que la pavimentación de la vialidad generará importantes beneficios para las y los vecinos y para los padres de familia que acuden al Centro Escolar Morelos a dejar a sus hijos, ya que el deterioro de la calle complicaba la movilidad en la zona.

Los trabajos, que concluyen el próximo miércoles, mejorarán la movilidad de colonias como San Felipe Hueyotlipan, Rancho Colorado, Ex Rancho Colorado, Jesùs González Ortega, Valle del Ángel, Quetzalcóatl, Cleotilde Torres y Las Hadas Mundial 86.