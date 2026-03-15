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Canadá y países nórdicos acuerdan adquisición de material militar en reunión de "potencias medianas"
Los países afirmaron que su objetivo es colaborar de forma más estrecha en materia de adquisiciones de defensa.
Canadá y los cinco países nórdicos anunciaron el domingo un acuerdo para intensificar la cooperación en materia de adquisiciones militares y otros ámbitos, en el último intento del primer ministro canadiense, Mark Carney, por forjar nuevas alianzas globales.
Carney ha buscado estrechar lazos con China y los países de Oriente Medio, así como con la India y Europa, en su intento por reducir la dependencia de su país respecto a Estados Unidos y forjar un orden comercial liderado por lo que él denomina "potencias medianas".
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Esta iniciativa ha encontrado socios entusiastas en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia, todos ellos países con poblaciones relativamente pequeñas, economías basadas en las exportaciones y fuerzas militares que, por sí solas, no pueden rivalizar con las grandes potencias.
"El antiguo orden mundial ha desaparecido y probablemente no volverá", declaró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a la prensa tras una reunión de los primeros ministros de las seis naciones en Oslo. "
Por eso tenemos que construir algo nuevo y tiene que ser un orden mundial basado en los valores que representamos".
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Frederiksen, que se enfrenta a una dura batalla por la reelección este mes, elogió a Carney por su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos en enero, en el que pidió que lo que él denominó "potencias medianas" unan sus fuerzas.
"La gente en Dinamarca —y supongo que lo mismo ocurre en el resto de los países nórdicos— ha estado hablando de ello; han estado leyendo su discurso", dijo.
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En una declaración conjunta, los países afirmaron que su objetivo es colaborar de forma más estrecha en materia de adquisiciones de defensa.
"Todos estamos de acuerdo en que si gastamos ese dinero de forma individual o descoordinada, no supondrá un valor añadido para los contribuyentes. Tampoco protegerá a nuestra población tanto como deberíamos", comentó Carney. "Seguiremos realizando muchas adquisiciones con Estados Unidos (...) pero, en todos los casos, buscaremos adquirir mucho más en colaboración".