Premios Emmy 2026: Dónde ver "The Pitt" y las demás series nominadas 

La Academia de la Televisión dio a conocer la lista oficial de nominados a los Premios Emmy 2026, una edición en la que las plataformas de streaming dominaron las principales categorías. "The Pitt" lidera las nominaciones con 25 menciones, seguida de "Hacks", con 24, y "Widow's Bay", con 19, convirtiéndose en las grandes favoritas para llevarse la estatuilla.

Si todavía no las has visto, aquí te contamos de qué tratan las cuatro series más nominadas, dónde puedes verlas y en qué plataformas están disponibles las demás producciones que competirán por los máximos reconocimientos de la televisión estadounidense.

The Pitt: la serie más nominada de los Emmy 2026

Con 25 nominaciones, The Pitt se convirtió en la serie más reconocida por la Academia de la Televisión en los Premios Emmy 2026, superando a producciones como Hacks y Widow's Bay. El drama médico competirá en algunas de las categorías más importantes de la noche, entre ellas Mejor Serie Dramática, consolidándose como la principal aspirante a conquistar la ceremonia.

Protagonizada por Noah Wyle, recordado por su papel en ER, la historia sigue al doctor Michael "Robby" Robinavitch, jefe del área de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital. A lo largo de una intensa jornada de trabajo, la serie muestra el ritmo frenético que enfrentan médicos, enfermeras y residentes mientras atienden emergencias de alta complejidad, toman decisiones que pueden significar la vida o la muerte de sus pacientes y lidian con la presión emocional que implica ejercer la medicina.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la crítica es su formato narrativo: cada episodio representa aproximadamente una hora del mismo turno en la sala de urgencias, lo que brinda una sensación de inmediatez y tensión constante.

Además de retratar casos médicos complejos, la producción explora temas como el agotamiento del personal sanitario, la salud mental de los médicos, la falta de recursos en los hospitales y el impacto emocional que deja cada paciente.

Dónde verla: El servicio de streaming HBO Max.

Hacks: la gran favorita en comedia

Con 24 nominaciones, "Hacks" vuelve a colocarse entre las principales contendientes de la categoría de comedia. La serie sigue a Deborah Vance, una legendaria comediante interpretada por Jean Smart, quien debe reinventar su carrera junto a Ava, una joven escritora con una visión completamente distinta del humor.

Entre choques generacionales, situaciones incómodas y un humor mordaz, ambas construyen una relación que termina transformando sus vidas. La producción destaca por abordar temas como el sexismo, el éxito, el fracaso y la evolución personal, razones por las que se mantiene como una de las favoritas de la crítica.

Dónde verla: El servicio de streaming HBO Max.

Widow's Bay: terror entre las favoritas del año

La tercera serie con más nominaciones fue "Widow's Bay", que obtuvo 19 menciones. La historia se desarrolla en una pequeña isla de Nueva Inglaterra, donde el alcalde Tom Loftis intenta impulsar el turismo pese a la supuesta maldición que, según los habitantes, persigue al lugar desde hace generaciones.

Conforme avanza la trama, comienzan a revelarse oscuros secretos que ponen en riesgo a toda la comunidad. Con una atmósfera inquietante y un estilo que recuerda a las obras de Stephen King, la serie se ha convertido en una de las sorpresas del año.

Dónde verla: el servicio de streaming Apple TV+.

Pluribus: ciencia ficción y tecnología entre las favoritas de los Emmy

Con 18 nominaciones, Pluribus se consolidó como la cuarta serie más reconocida por la Academia de la Televisión en los Premios Emmy 2026, además de competir en la categoría de Mejor Serie Dramática. Creada por Vince Gilligan, reconocido por Breaking Bad y Better Call Saul, la producción es un drama de ciencia ficción protagonizado por Rhea Seehorn.

La historia se desarrolla en un mundo donde una misteriosa tecnología comienza a alterar la percepción de la realidad, obligando a sus protagonistas a enfrentar dilemas éticos, científicos y personales que cambian el rumbo de sus vidas. Gracias a su propuesta original, su narrativa y sus actuaciones, Pluribus se ha convertido en una de las grandes revelaciones del año y en una de las principales aspirantes a llevarse varios galardones en la próxima entrega de los Emmy.

Dónde verla: el servicio de streaming Apple TV+.

¿Dónde ver todas las series nominadas a los Emmy 2026?

Mejor Serie Dramática

The Diplomat- Netflix

The Gilded Age- Max

A Knight of the Seven Kingdoms - Max

Paradise- Hulu / Disney+

The Pitt - Max

Pluribus- Apple TV+

Slow Horses- Apple TV+

Your Friends & Neighbors- Apple TV+

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary - ABC / Disney+

The Bear- FX / Disney+

Hacks- Max

Margo's Got Money Troubles- Apple TV+

Nobody Wants This- Netflix

Only Murders in the Building- Hulu / Disney+

Shrinking- Apple TV+

Widow's Bay- Apple TV+

Mejor Miniserie o Serie de Antología

All Her Fault- Peacock

The Beast in Me- Netflix

Beef - Netflix

DTF St. Louis - Max

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette- Hulu / Disney+

¿Cuándo son los Premios Emmy 2026 y dónde verlos en México?

La edición número 78 de los Premios Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será conducida por la actriz Mariska Hargitay.

En México, la cobertura comenzará con la alfombra roja a las 17:00 horas, tiempo del centro del país, mientras que la ceremonia iniciará a las 18:00 horas.

La transmisión estará disponible en vivo por TNT para televisión de paga y mediante la plataforma Max, donde también podrá seguirse la alfombra roja y la premiación completa.