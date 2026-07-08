Wall Street cierra mixto por nerviosismo sobre la guerra; fuerte avance de Nvidia apoya al Nasdaq

Wall Street concluyó mixto y con un sesgo negativo las negociaciones de este miércoles. Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra generaron un mayor nerviosismo en el mercado, aunque el avance de Nvidia apoyó al Nasdaq.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 1.09% a 52,348.39 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.28% a 7,482.71 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.20% a 25,870.65.

El sentimiento de los inversionistas se debilitó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el acuerdo provisional firmado con Irán había llegado ⁠a su ⁠fin. Las bolsas cayeron, mientras que los precios del petróleo avanzaron casi 6 por ciento.

El índice Nasdaq terminó la jornada con un ligero avance, apoyado por el comportamiento de los títulos de Nvidia (+3.65%), que subieron con fuerza luego de que la compañía rechazó un informe sobre retrasos en un producto para albergar chips de próxima generación.

Otros valores relacionados con los chips y la IA, como AMD (+0.25%), Broadcom (+4.83%), Qualcomm (+1.94%) y Micron (+1.11%) registraron avances. El índice de semiconductores de Filadelfia registró una ganancia de 2.23%, que contrastó con la caída del mercado.

Sólo dos de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias: el de energía (+1.45%), que avanzó impulsado por el avance del petróleo, y el de tecnologías de la información (+1.44%). Las empresas de materiales (+2.49%) lideraron las caídas.

Los inversionistas también asimilaron el contenido de las actas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Los funcionarios enfatizaron la preocupación por las presiones inflacionarias, si bien no descartaron la posibilidad de subir las tasas.