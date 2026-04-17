Disney+ supera a Netflix como la favorita de los mexicanos

El servicio de streaming Disney+ se posicionó como la plataforma favorita en México durante el primer trimestre de 2026, al concentrar 21% del interés en servicios de video bajo demanda. Con este resultado, supera a Netflix, que registra 19%, y a Prime Video, que alcanza 18%, en un mercado cada vez más competido.

Detrás de estos líderes se ubican plataformas como Apple TV+ (13%) y HBO Max (12%), seguidas por opciones con menor participación como Paramount+ y Mubi (ambas con 5%), así como Vix (4%).

El resto de plataformas suma apenas 3%, lo que refleja una alta concentración en los principales jugadores, tal cifra, de acuerdo con datos de JustWatch.

Más allá del liderazgo puntual, el dato confirma una tendencia clara: el mercado de streaming en México se está diversificado.

Ninguna plataforma domina de forma absoluta y la competencia se intensifica a partir de catálogos exclusivos, derechos deportivos y estrategias de precios. El consumidor mexicano opta por varias opciones de contenido streaming, lo que obliga a las plataformas a innovar constantemente para mantener su relevancia.