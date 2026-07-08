Premio Ariel 2026: 49 películas van por el máximo premio del cine mexicano

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer este miércoles las nominaciones a la 68 edición de los Premio Ariel, en una competencia integrada por 49 películas seleccionadas de un universo de 151 producciones inscritas y que culminará el próximo 3 de octubre con la ceremonia de entrega de los máximos galardones del cine mexicano.

La principal contendiente es En el camino, dirigida por David Pablos, que obtuvo 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Dirección, Guion Original, Fotografía, Edición, Música Original, Diseño de Arte, Vestuario y diversas categorías técnicas, además de las postulaciones actorales de Osvaldo Sánchez y Mariano López Sosa.

Entre las producciones con mayor presencia también figura Aún es de noche en Caracas, que consiguió nominaciones en categorías como Actriz, Guion Adaptado, Fotografía, Diseño de Arte, Vestuario, Maquillaje, Sonido y Efectos Especiales, consolidándose como una de las favoritas de la edición.

La competencia por Mejor Película quedó integrada por El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, En el camino, La libertad de Fierro, O último azul y Vainilla, un conjunto que refleja la diversidad del cine mexicano reciente, con presencia de ficción, documental y producciones independientes.

La AMACC informó además que el Ariel de Oro 2026 será entregado a la actriz Rosita Arenas y al documentalista Demetrio Bilbatúa, en reconocimiento a sus trayectorias, y confirmó que las películas nominadas podrán verse gratuitamente a través de Festival Open, además de integrar el circuito nacional Rumbo al Ariel, con alrededor de 500 funciones.

Durante la presentación, la Academia también explicó que este año utilizó por primera vez un algoritmo para distribuir de manera aleatoria las películas entre los votantes durante la etapa de nominaciones, con el objetivo de equilibrar el número de visionados de cada obra.

Presentación de las nominaciones de la edición 68 de los premios Ariel en la Cineteca Nacional.Hugo Salazar

El presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, explicó que el nuevo mecanismo sólo se aplicó para definir las candidaturas; en la ronda final, los integrantes de la Academia deberán ver las 49 películas nominadas antes de emitir su voto definitivo.

La ceremonia de los 68 premios Ariel se llevará a cabo el 3 de octubre en la Ciudad de México, de acuerdo con lo anunciado este miércoles. Se trata de el regreso a la capital mexicana de la gala tras dos años de realizarse en Jalisco, respondiendo a una visión de descentralización de la gala. No obstante, durante la conferencia de este miércoles se explicó que en 2026 la ceremonia volverá a la capital mexicana por la relevancia de los 80 años de la Academia.

Las nominaciones de la edición 68 de los Ariel

ACTOR

Andrés Catzín - Cosmos

Ernesto Rocha - Adiós, amor

Hoze Meléndez - Cocodrilos

Mauricio Isaac - Café Chairel

Osvaldo Sánchez - En el camino

ACTRIZ

Ángela Molina - Cosmos

Diana Sedano - Juana

Emma Dib - La eterna adolescente

Mónica del Carmen - Las mutaciones

Natalia Reyes - Aún es de noche en Caracas

COACTUACIÓN FEMENINA

Arcelia Ramírez - Cocodrilos

Margarita Sanz - Juana

Ángeles Cruz - Las locuras

Ruth Ramos - La eterna adolescente

Teresita Sánchez - Cocodrilos

COACTUACIÓN MASCULINA

Bernardo Gamboa - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Héctor Kotsifakis - Pérdida total

Manuel Cruz Vivas - Cocodrilos

Mariano López Sosa - En el camino

Roberto Sosa - Las locuras

CORTOMETRAJE ANIMACIÓN

Azulesepia Dir. Luis Manuel Villarreal Dávila

Desdoblándome Dir. Natalia Pájaro

Te prometo violencia Dir. Juan María León Piña

Teatro Secreto Dir. Diego Martínez Gutiérrez

Wing Shop Dir. Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos, Sascha Schmit

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

La mar Dir. Jean Chapiro Uziel

Las voces del despeñadero Dir. Victor Rejón, Irving Serrano

Mácula Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera García

Mujer de barro Dir. Concepción Vásquez

Toda la vida para siempre Dir. Sebastián Molina Ruiz

CORTOMETRAJE FICCIÓN

Azul Dir. David Karlak

Crónica menor Dir. Francisco Usiel

Oc ni temiki (sigo soñando) Dir. Misael Alva

Techiq Dir. Missael Sánchez Arce

Una torreta en llamas Dir. Humberto Flores Jáuregui

DIRECCIÓN

David Pablos - En el camino

Ernesto Martínez Bucio - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro - O último azul

Lucía Gajá - Vidas en la orilla

Pablo Pérez Lombardini - La reserva

DISEÑO DE ARTE

Belén Estrada - En el camino

Christian Alfredo Galindo García, Consuelo Ileana Martínez Ruiz - Autos, mota y rocanrol

Daniela Rojas - Juana

Ezra Buenrostro - Aún es de noche en Caracas

Salvador Parra - Vainilla

EDICIÓN

Alfonso Gastiaburo, Ana García, Lucía Gajá - Vidas en la orilla

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata, Odei Zabaleta - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Jonathan Pellicer - En el camino

Jorge Marquéz - Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy

Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda - O último azul

EFECTOS ESPECIALES

Arturo Vázquez - Contraataque

Gerardo Muñoz, Omar Israel Ayala de la Peña - Un cuento de pescadores

José Martínez "Josh" - Mujeres del alba

Luis Ambriz - Cocodrilos

Ricardo Arvizu - Aún es de noche en Caracas

EFECTOS VISUALES

Amet Ramos - Un cuento de pescadores

Gaston Alvárez - Autos, mota y rocanrol

Jorge Palma Bermúdez - En el camino

María José Straffon - Soy Frankelda

Paula Siqueira, Raúl "Ratón" Luna - Aún es de noche en Caracas

FOTOGRAFÍA

Germinal Roaux, Inti Briones - Cosmos

Guillermo Garza - O último azul

Juan Pablo Ramírez - Aún es de noche en Caracas

Moritz Tessendorf - La reserva

Ximena Amann (AMC) - En el camino

GUION ADAPTADO

Javier Peñalosa, Mariana Chenillo - Los dos hemisferios de Lucca

Jimena Montemayor Loyo - Mujeres del alba

Jorge Hérnandez Aldana - La sombra del catire

Jorge Ramírez-Suárez - Las mutaciones

Mariana Josefina Rondón García, María Teresa Ugás Castro - Aún es de noche en Caracas

GUION ORIGINAL

David Pablos - En el camino

Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro, Tibério Azul - O último azul

Germinal Roaux - Cosmos

Pablo Pérez Lombardini - La reserva

LARGOMETRAJE ANIMACIÓN

La gran historia de la filosofía occidental Dir. Aria L. Covamonas

Soy Frankelda Dir. Arturo Ambriz Rendón, Rodolfo Ambriz Rendón

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Brigada 2045 Dir. Olivia Luengas Magaña

Gaza, la franja del exterminio Dir. Rafael Rangel

La libertad de Fierro Dir. Santiago Esteinou

Llamarse Olimpia Dir. Indira Cato Cortes

Vidas en la orilla Dir. Lucía Gajá

MAQUILLAJE

Adam Zoller - En el camino

Alejandra Velarde - Vainilla

Gerardo Muñoz - Un cuento de pescadores

Karina E. Monroy - Autos, mota y rocanrol

Karina Rodríguez - Aún es de noche en Caracas

MÚSICA ORIGINAL

Andrea Balency-Bearn - En el camino

María Giménez Cacho Goded - Juana

Memo Guerra - O último azul

Yolihuani Curiel Balzareti - Brigada 2045

YOM - La reserva

ÓPERA PRIMA

Cocodrilos Dir. J. Xavier Velasco

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) - Dir. Ernesto Martínez Bucio

Juana Dir. Daniel Giménez Cacho

La reserva Dir. Pablo Pérez Lombardini

Vainilla Dir. Mayra Hermosillo

PELÍCULA IBEROAMERICANA

Belén (Argentina) Dir. Dolores Fonzi

La misteriosa mirada del flamenco (Chile) Dir. Diego Céspedes

Los domingos (España) Dir. Alauda Ruiz de Azúa

Manas (Brasil) Dir. Marianna Brennand

Un poeta (Colombia) Dir. Simón Mesa Soto

REVELACIÓN ACTORAL

Aurora Dávila - Vainilla

Carolina Guzmán - La reserva

Donovan Said - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Laura Uribe Rojas - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Victor Miguel Prieto Simental - En el camino

SONIDO

Alex de Icaza, David Montero - Autos, mota y rocanrol

Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi, Nayuribe Montero - Aún es de noche en Caracas

Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas, Vincent Sinceretti - O último azul

Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata, Odín Acosta Ascencio - Brigada 2045

Denis Sechaud, Ivan Dumas, Raphaël Sohier - Cosmos

VESTUARIO

Brenda Gómez - Aún es de noche en Caracas

Felipe Criado - En el camino

Felipe Criado - Cosmos

Gilda Navarro - Vainilla

Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich - Autos, mota y rocanrol

MEJOR PELÍCULA

El Diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) | Mandarina Cine | dirigida por Ernesto Martínez Bucio.

En el Camino | Animal de Luz Films | dirigida por David Pablos.

La libertad de fierro | Javier Campos López Santiago EStenoli | dirigida por Santiago Esteinou

O último azul | Cinevinay, Desvía | dirigida por Gabriel Macaro

ainilla | Huasteca CC, Redrum | dirigida por Mayra Hermosillo