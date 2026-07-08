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Premio Ariel 2026: 49 películas van por el máximo premio del cine mexicano
La cinta de David Pablos encabeza la contienda con 13 nominaciones, seguida por Aún es de noche en Caracas y un grupo de producciones que dominan las principales categorías; la ceremonia se realizará el 3 de octubre, en el marco del 80 aniversario de la AMACC.
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer este miércoles las nominaciones a la 68 edición de los Premio Ariel, en una competencia integrada por 49 películas seleccionadas de un universo de 151 producciones inscritas y que culminará el próximo 3 de octubre con la ceremonia de entrega de los máximos galardones del cine mexicano.
La principal contendiente es En el camino, dirigida por David Pablos, que obtuvo 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Dirección, Guion Original, Fotografía, Edición, Música Original, Diseño de Arte, Vestuario y diversas categorías técnicas, además de las postulaciones actorales de Osvaldo Sánchez y Mariano López Sosa.
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Entre las producciones con mayor presencia también figura Aún es de noche en Caracas, que consiguió nominaciones en categorías como Actriz, Guion Adaptado, Fotografía, Diseño de Arte, Vestuario, Maquillaje, Sonido y Efectos Especiales, consolidándose como una de las favoritas de la edición.
La competencia por Mejor Película quedó integrada por El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, En el camino, La libertad de Fierro, O último azul y Vainilla, un conjunto que refleja la diversidad del cine mexicano reciente, con presencia de ficción, documental y producciones independientes.
La AMACC informó además que el Ariel de Oro 2026 será entregado a la actriz Rosita Arenas y al documentalista Demetrio Bilbatúa, en reconocimiento a sus trayectorias, y confirmó que las películas nominadas podrán verse gratuitamente a través de Festival Open, además de integrar el circuito nacional Rumbo al Ariel, con alrededor de 500 funciones.
Durante la presentación, la Academia también explicó que este año utilizó por primera vez un algoritmo para distribuir de manera aleatoria las películas entre los votantes durante la etapa de nominaciones, con el objetivo de equilibrar el número de visionados de cada obra.
El presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, explicó que el nuevo mecanismo sólo se aplicó para definir las candidaturas; en la ronda final, los integrantes de la Academia deberán ver las 49 películas nominadas antes de emitir su voto definitivo.
La ceremonia de los 68 premios Ariel se llevará a cabo el 3 de octubre en la Ciudad de México, de acuerdo con lo anunciado este miércoles. Se trata de el regreso a la capital mexicana de la gala tras dos años de realizarse en Jalisco, respondiendo a una visión de descentralización de la gala. No obstante, durante la conferencia de este miércoles se explicó que en 2026 la ceremonia volverá a la capital mexicana por la relevancia de los 80 años de la Academia.
Las nominaciones de la edición 68 de los Ariel
ACTOR
- Andrés Catzín - Cosmos
- Ernesto Rocha - Adiós, amor
- Hoze Meléndez - Cocodrilos
- Mauricio Isaac - Café Chairel
- Osvaldo Sánchez - En el camino
ACTRIZ
- Ángela Molina - Cosmos
- Diana Sedano - Juana
- Emma Dib - La eterna adolescente
- Mónica del Carmen - Las mutaciones
- Natalia Reyes - Aún es de noche en Caracas
COACTUACIÓN FEMENINA
- Arcelia Ramírez - Cocodrilos
- Margarita Sanz - Juana
- Ángeles Cruz - Las locuras
- Ruth Ramos - La eterna adolescente
- Teresita Sánchez - Cocodrilos
COACTUACIÓN MASCULINA
- Bernardo Gamboa - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Héctor Kotsifakis - Pérdida total
- Manuel Cruz Vivas - Cocodrilos
- Mariano López Sosa - En el camino
- Roberto Sosa - Las locuras
CORTOMETRAJE ANIMACIÓN
- Azulesepia Dir. Luis Manuel Villarreal Dávila
- Desdoblándome Dir. Natalia Pájaro
- Te prometo violencia Dir. Juan María León Piña
- Teatro Secreto Dir. Diego Martínez Gutiérrez
- Wing Shop Dir. Andrea León Gutiérrez, Gabriela Rojas Bustos, Sascha Schmit
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- La mar Dir. Jean Chapiro Uziel
- Las voces del despeñadero Dir. Victor Rejón, Irving Serrano
- Mácula Dir. Mariana Xochiquétzal Rivera García
- Mujer de barro Dir. Concepción Vásquez
- Toda la vida para siempre Dir. Sebastián Molina Ruiz
CORTOMETRAJE FICCIÓN
- Azul Dir. David Karlak
- Crónica menor Dir. Francisco Usiel
- Oc ni temiki (sigo soñando) Dir. Misael Alva
- Techiq Dir. Missael Sánchez Arce
- Una torreta en llamas Dir. Humberto Flores Jáuregui
DIRECCIÓN
- David Pablos - En el camino
- Ernesto Martínez Bucio - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro - O último azul
- Lucía Gajá - Vidas en la orilla
- Pablo Pérez Lombardini - La reserva
DISEÑO DE ARTE
- Belén Estrada - En el camino
- Christian Alfredo Galindo García, Consuelo Ileana Martínez Ruiz - Autos, mota y rocanrol
- Daniela Rojas - Juana
- Ezra Buenrostro - Aún es de noche en Caracas
- Salvador Parra - Vainilla
EDICIÓN
- Alfonso Gastiaburo, Ana García, Lucía Gajá - Vidas en la orilla
- Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata, Odei Zabaleta - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Jonathan Pellicer - En el camino
- Jorge Marquéz - Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
- Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda - O último azul
EFECTOS ESPECIALES
- Arturo Vázquez - Contraataque
- Gerardo Muñoz, Omar Israel Ayala de la Peña - Un cuento de pescadores
- José Martínez "Josh" - Mujeres del alba
- Luis Ambriz - Cocodrilos
- Ricardo Arvizu - Aún es de noche en Caracas
EFECTOS VISUALES
- Amet Ramos - Un cuento de pescadores
- Gaston Alvárez - Autos, mota y rocanrol
- Jorge Palma Bermúdez - En el camino
- María José Straffon - Soy Frankelda
- Paula Siqueira, Raúl "Ratón" Luna - Aún es de noche en Caracas
FOTOGRAFÍA
- Germinal Roaux, Inti Briones - Cosmos
- Guillermo Garza - O último azul
- Juan Pablo Ramírez - Aún es de noche en Caracas
- Moritz Tessendorf - La reserva
- Ximena Amann (AMC) - En el camino
GUION ADAPTADO
- Javier Peñalosa, Mariana Chenillo - Los dos hemisferios de Lucca
- Jimena Montemayor Loyo - Mujeres del alba
- Jorge Hérnandez Aldana - La sombra del catire
- Jorge Ramírez-Suárez - Las mutaciones
- Mariana Josefina Rondón García, María Teresa Ugás Castro - Aún es de noche en Caracas
GUION ORIGINAL
- David Pablos - En el camino
- Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro, Tibério Azul - O último azul
- Germinal Roaux - Cosmos
- Pablo Pérez Lombardini - La reserva
LARGOMETRAJE ANIMACIÓN
- La gran historia de la filosofía occidental Dir. Aria L. Covamonas
- Soy Frankelda Dir. Arturo Ambriz Rendón, Rodolfo Ambriz Rendón
LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
- Brigada 2045 Dir. Olivia Luengas Magaña
- Gaza, la franja del exterminio Dir. Rafael Rangel
- La libertad de Fierro Dir. Santiago Esteinou
- Llamarse Olimpia Dir. Indira Cato Cortes
- Vidas en la orilla Dir. Lucía Gajá
MAQUILLAJE
- Adam Zoller - En el camino
- Alejandra Velarde - Vainilla
- Gerardo Muñoz - Un cuento de pescadores
- Karina E. Monroy - Autos, mota y rocanrol
- Karina Rodríguez - Aún es de noche en Caracas
MÚSICA ORIGINAL
- Andrea Balency-Bearn - En el camino
- María Giménez Cacho Goded - Juana
- Memo Guerra - O último azul
- Yolihuani Curiel Balzareti - Brigada 2045
- YOM - La reserva
ÓPERA PRIMA
- Cocodrilos Dir. J. Xavier Velasco
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) - Dir. Ernesto Martínez Bucio
- Juana Dir. Daniel Giménez Cacho
- La reserva Dir. Pablo Pérez Lombardini
- Vainilla Dir. Mayra Hermosillo
PELÍCULA IBEROAMERICANA
- Belén (Argentina) Dir. Dolores Fonzi
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile) Dir. Diego Céspedes
- Los domingos (España) Dir. Alauda Ruiz de Azúa
- Manas (Brasil) Dir. Marianna Brennand
- Un poeta (Colombia) Dir. Simón Mesa Soto
REVELACIÓN ACTORAL
- Aurora Dávila - Vainilla
- Carolina Guzmán - La reserva
- Donovan Said - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Laura Uribe Rojas - El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Victor Miguel Prieto Simental - En el camino
SONIDO
- Alex de Icaza, David Montero - Autos, mota y rocanrol
- Antonio Porém Pires, Lena Esquenazi, Nayuribe Montero - Aún es de noche en Caracas
- Arturo Salazar, Liliana Villaseñor, María Alejandra Rojas, Vincent Sinceretti - O último azul
- Carlos Cortés Navarrete (C.A.S.), Miguel Mata, Odín Acosta Ascencio - Brigada 2045
- Denis Sechaud, Ivan Dumas, Raphaël Sohier - Cosmos
VESTUARIO
- Brenda Gómez - Aún es de noche en Caracas
- Felipe Criado - En el camino
- Felipe Criado - Cosmos
- Gilda Navarro - Vainilla
- Gilda Navarro, Joanna Nogueiras Yankelevich - Autos, mota y rocanrol
MEJOR PELÍCULA
- El Diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) | Mandarina Cine | dirigida por Ernesto Martínez Bucio.
- En el Camino | Animal de Luz Films | dirigida por David Pablos.
- La libertad de fierro | Javier Campos López Santiago EStenoli | dirigida por Santiago Esteinou
- O último azul | Cinevinay, Desvía | dirigida por Gabriel Macaro
- ainilla | Huasteca CC, Redrum | dirigida por Mayra Hermosillo