Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025: ruta, horario y actividades gratuitas en CDMX
Habrá actividades culturales, servicios gratuitos y el 13° Concurso de Disfraces en el Ángel de la Independencia, donde se premiará la creatividad y el uso de materiales reciclados.
La Ciudad de México celebrará el Día de Muertos con uno de sus eventos más esperados: el Paseo Nocturno “Muévete en Bici”, organizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi).
Este recorrido ciclista, peatonal y recreativo se realizará este sábado 25 de octubre de 2025, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, y contará con una ruta de 19 kilómetros que conectará Paseo de la Reforma con el Centro Histórico.
Ruta del Paseo Nocturno
El trayecto comenzará en la Fuente de Petróleos y avanzará por puntos emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología, Diana Cazadora, Glorieta del Ahuehuete y la Columna de la Independencia, hasta llegar a Bellas Artes, Plaza Tlaxcoaque y el Zócalo capitalino.
La ruta será bidireccional en algunos tramos y contará con puntos de atención y servicios gratuitos a lo largo del recorrido.
Actividades y servicios gratuitos
Durante el paseo habrá múltiples actividades temáticas para toda la familia, entre ellas:
- Música en vivo por parte del INJUVE y la Filarmónica de la Ciudad de México (FCH)
- Actividades de ciencia y astronomía
- Baile fitness y concursos organizados por la SEMOVI
- Espacios informativos de embajadas invitadas, como la de Países Bajos
- Bicicletas disponibles mediante préstamo gratuito, servicio mecánico, médico y sanitarios
Además, LOCATEL y Mi Bici CDMX brindarán apoyo durante todo el evento.
Apoyo del Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo Metro permitirá el acceso con bicicletas desde las 17:00 horas de ese día en todas las líneas.
Las autoridades recomiendan viajar en el primer o último vagón y esperar el tren replegados sobre la pared del andén para no obstruir el paso de otros usuarios.
Concurso de disfraces
Como parte del Paseo Nocturno, también se llevará a cabo el 13° Concurso de Disfraces de Día de Muertos en la Columna del Ángel de la Independencia.
Las y los asistentes podrán inscribirse de 19:00 a 20:30 horas, mientras que la premiación se realizará a las 22:00 horas en el mismo punto.
El concurso está limitado a 25 participantes, y no podrán inscribirse quienes hayan resultado ganadores en las dos ediciones anteriores.
Los disfraces deberán ser originales, creativos y representativos de esta tradición mexicana, con especial valoración para aquellos que incorporen bicicletas o materiales reciclados.
El jurado estará conformado por autoridades del Gobierno capitalino y representantes de la comunidad ciclista, quienes evaluarán tanto la elaboración del atuendo como el desempeño escénico de cada participante.
Los premios para los ganadores serán:
- Primer lugar: dos bicicletas (R26 y R20)
- Segundo lugar: una bicicleta R26
- Tercer lugar: una bicicleta R24
Además, cada ganador recibirá artículos conmemorativos de los Países Bajos, país invitado en esta edición.
La convocatoria completa puede consultarse en: https://bit.ly/Concurso_Disfraces_2025.
Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México busca promover una movilidad sustentable y fortalecer las tradiciones culturales mexicanas desde un enfoque creativo y comunitario.