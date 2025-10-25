Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025: ruta, horario y actividades gratuitas en CDMX

La Ciudad de México celebrará el Día de Muertos con uno de sus eventos más esperados: el Paseo Nocturno “Muévete en Bici”, organizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Este recorrido ciclista, peatonal y recreativo se realizará este sábado 25 de octubre de 2025, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, y contará con una ruta de 19 kilómetros que conectará Paseo de la Reforma con el Centro Histórico.

Ruta del Paseo Nocturno

El trayecto comenzará en la Fuente de Petróleos y avanzará por puntos emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología, Diana Cazadora, Glorieta del Ahuehuete y la Columna de la Independencia, hasta llegar a Bellas Artes, Plaza Tlaxcoaque y el Zócalo capitalino.

La ruta será bidireccional en algunos tramos y contará con puntos de atención y servicios gratuitos a lo largo del recorrido.

Foto: Semovi

Actividades y servicios gratuitos

Durante el paseo habrá múltiples actividades temáticas para toda la familia, entre ellas:

Música en vivo por parte del INJUVE y la Filarmónica de la Ciudad de México (FCH)

Actividades de ciencia y astronomía

Baile fitness y concursos organizados por la SEMOVI

Espacios informativos de embajadas invitadas, como la de Países Bajos

Bicicletas disponibles mediante préstamo gratuito, servicio mecánico, médico y sanitarios

Además, LOCATEL y Mi Bici CDMX brindarán apoyo durante todo el evento.

Apoyo del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro permitirá el acceso con bicicletas desde las 17:00 horas de ese día en todas las líneas.

Las autoridades recomiendan viajar en el primer o último vagón y esperar el tren replegados sobre la pared del andén para no obstruir el paso de otros usuarios.

Concurso de disfraces

Como parte del Paseo Nocturno, también se llevará a cabo el 13° Concurso de Disfraces de Día de Muertos en la Columna del Ángel de la Independencia.

Las y los asistentes podrán inscribirse de 19:00 a 20:30 horas, mientras que la premiación se realizará a las 22:00 horas en el mismo punto.

El concurso está limitado a 25 participantes, y no podrán inscribirse quienes hayan resultado ganadores en las dos ediciones anteriores.

Los disfraces deberán ser originales, creativos y representativos de esta tradición mexicana, con especial valoración para aquellos que incorporen bicicletas o materiales reciclados.

El jurado estará conformado por autoridades del Gobierno capitalino y representantes de la comunidad ciclista, quienes evaluarán tanto la elaboración del atuendo como el desempeño escénico de cada participante.

Los premios para los ganadores serán:

Primer lugar: dos bicicletas (R26 y R20)

Segundo lugar: una bicicleta R26

Tercer lugar: una bicicleta R24

Además, cada ganador recibirá artículos conmemorativos de los Países Bajos, país invitado en esta edición.

La convocatoria completa puede consultarse en: https://bit.ly/Concurso_Disfraces_2025.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México busca promover una movilidad sustentable y fortalecer las tradiciones culturales mexicanas desde un enfoque creativo y comunitario.