Bistronomie | Episodio 1: La tradición gastronómica del Día de Muertos con Ricardo Muñoz Zurita

En este primer episodio de Bistronomie, conversamos con el chef e investigador Ricardo Muñoz Zurita, una de las voces más respetadas de la cocina mexicana. Junto a él exploramos la historia y el sincretismo gastronómico del Día de Muertos, desde sus raíces prehispánicas hasta las transformaciones actuales en la mesa mexicana.
También analizamos la industria detrás del Pan de Muerto, su impacto económico y cultural, y compartimos recomendaciones de los panes más deliciosos de la Ciudad de México para disfrutar esta temporada.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

