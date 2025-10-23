Bistronomie | Episodio 1: La tradición gastronómica del Día de Muertos con Ricardo Muñoz Zurita

En este primer episodio de Bistronomie, conversamos con el chef e investigador Ricardo Muñoz Zurita, una de las voces más respetadas de la cocina mexicana. Junto a él exploramos la historia y el sincretismo gastronómico del Día de Muertos, desde sus raíces prehispánicas hasta las transformaciones actuales en la mesa mexicana.

También analizamos la industria detrás del Pan de Muerto, su impacto económico y cultural, y compartimos recomendaciones de los panes más deliciosos de la Ciudad de México para disfrutar esta temporada.

