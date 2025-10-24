Agenda fin de semana: actividades en CDMX por el Día de Muertos

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos con una serie de eventos culturales y tradicionales que honran a los seres queridos que ya partieron de nuestro lado, pero que recordamos en estas fechas en el altar.

Las distintas actividades comenzaron en estos días y concluirán hasta principios de noviembre, así que este fin de semana puedes comenzar a planear tu recorrido por los distintos puntos de la capital que se llenarán de color, música y tradición.

Agenda de fin de semana

Agenda de fin de semana

A continuación, te presentamos una selección de los eventos más destacados:

Sábado 25 de octubre

Carrera de botargas de terror

Es organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la harán en el Centro Histórico. Después de la carrera puedes tomarte fotos con las botargas y recibir la tradicional calaverita. La cita es en Avenida Juárez a las 17:00 horas.

Paseo Nocturno “Muévete en Bici”

Los ciclistas, patinadores y peatones recorrerán un circuito de 19 kilómetros por Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Los participantes pueden disfrazarse y decorar sus bicicletas. El punto de inicio será la Glorieta de la Diana Cazadora, de 19:00 a 23:00 horas.

Domingo 26 de octubre

Ofrenda Monumental en el Zócalo

La tradicional Ofrenda Monumental se instala en la Plaza de la Constitución, en el corazón del Centro Histórico. Este año, se inaugurará a las 12:00 horas, con una temática que rinde homenaje a Tonantzin, diosa madre mexica, con figuras de más de 10 metros de altura, flores de cempasúchil y papel picado. Estará abierta al público todos los días hasta el 2 de noviembre.

Mega Procesión de Catrinas

En este desfile verás a Catrines y Catrinas desplazarse desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. La cita es en el Ángel de la Independencia a las 17:50 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación porque el escenario principal junto al Ángel comenzará con diferentes actividades a partir de las 14:00 horas.

Sábado y domingo

Festival de terror

El Centro Cultural Futurama tendrá un festival de terror, con funciones de cine ambientadas con decoración temática, cosplayers, trivias, premios y snacks especiales. La dirección es en la Cerrada de Otávalo 15, Lindavista, Gustavo A. Madero, el costo del boleto es de 55 pesos que serán donados a diferentes ONGs y estes la programación para este fin de semana:

Sábado 25 de octubre : La Monja - 12:30 horas / The Fly – 15:30 horas / El exorcista - 18:30 horas.

Domingo 26 de octubre : Halloween II - 12:30 horas / It – 15:30 horas / El Conjuro – 18:30 horas. En este día también estará el Collector Bazar, orientado al coleccionismo de horror.

Feria del café, chocolate y pan de muerto

Podrás encontrar café en grano y molido, así como chocolate artesanal de diferentes partes de México, además del tradicional pan de muerto en muchas variedades, sólo tienes que acudir al Centro de Convenciones Churubusco en la Calzada de Tlalpan número 1,721, de 11:00 a 19:00 horas durante este sábado y domingo.

Otros eventos

Estas son otros eventos que también puede disfrutar en este fin de semana:

Festival de Flores de Cempasúchil

Verás que los productores de esta planta adornarán entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, además de que ofrecerán productos derivados del cempasúchil de 10:00 a 20:00 horas, hasta el 2 de noviembre.

Alebrijes monumentales

La exposición del Desfile de Alebrijes Monumentales contará con cerca de 200 piezas exhibidas al aire libre que podrás disfrutar del Ángel de la Independencia a la Estela de Luz, las 24 horas del día hasta el 9 de noviembre.

Festival Internacional de las luces

El Festival Internacional de Luz México “Solo la Luz” estará del Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, reuniendo obras de artistas que trabajan con la luz, tanto mexicanos como extranjeros. Podrás verlas de 19:00 horas a 23:00 horas, hasta el 29 de octubre.