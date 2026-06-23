Michael Caine cede su voz para un audiolibro de "La Odisea" narrado con IA

Un nuevo audiolibro de "La Odisea" fue lanzado este martes con la narración de Michael Caine, con una versión de su voz generada por inteligencia artificial.

El actor de 93 años autorizó a la compañía ElevenLabs para usar su voz en varios proyectos, entre ellos la nueva narración del poema épico de Homero. Una adaptación cinematográfica, dirigida por Christopher Nolan, llegará a los cines en julio.

"Hoy lanzamos un audiolibro cinematográfico original de 'La Odisea' de Homero, narrado con la voz de sir Michael Caine", anunció ElevenLabs.

Caine dijo en un comunicado que es un "placer" formar parte del proyecto.

"'La Odisea' es una de las mejores historias jamás contadas", comentó el actor.

"Durante casi tres milenios, sus temas de perseverancia, lealtad, tentación y el llamado perdurable del hogar han resonado a través de culturas y generaciones", agregó.

El audiolibro de 13 horas fue lanzado este martes en la aplicación ElevenReader, de ElevenLabs, que cuenta entre sus inversionistas al actor estadounidense Matthew McConaughey.

El lanzamiento ocurre a menos de un mes del estreno de la cinta, proyectos independientes entre sí, que debuta en Estados Unidos el 17 de julio.

"Antes de que veas la película, escucha la épica original", dijo ElevenLabs en sus redes sociales, junto a un extracto de la narración.

Caine y Nolan han trabajado juntos en ocho cintas a lo largo de casi dos décadas, incluida la trilogía de "Batman", "El origen" (2010) e "Interestelar" (2014).

El actor anunció el año pasado la firma del acuerdo con ElevenLabs. La empresa de software tiene en su catálogo de voces las de varias personalidades y artistas, vivos y muertos, como Stan Lee, Art Garfunkel y J. Robert Oppenheimer.

El avance de la IA es controvertido en Hollywood. Actores y creativos temen ser reemplazados por la tecnología y demandan protecciones que salvaguarden sus trabajos.

"No se trata de reemplazar voces, sino de amplificarlas", dijo Caine al anunciar en su momento el acuerdo con ElevenLabs.