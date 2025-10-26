Noche de Museos en octubre: ¿Cuáles son los recintos que participan?

La Ciudad de México se prepara para convertir sus recintos culturales en escenarios nocturnos una vez más; en octubre, la Noche de Museos ofrece a los capitalinos y visitantes una experiencia diferente al operar en un horario ampliado en decenas de museos.

Este programa, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, busca hacer del arte y la historia una salida nocturna accesible, fomentando que los recintos abran sus puertas más allá de los horarios tradicionales.

Horario y actividades

Se realiza el último miércoles del mes, y en esta ocasión, la Noche de Museos tocará el 29 de octubre de las 17:00 a hasta las 22:00 horas. Los museos participantes ofrecen la entrada libre (o con costos especiales) y un horario extendido que permite explorar exposiciones habituales y actividades complementarias.

En esta edición, los asistentes podrán disfrutar desde visitas teatralizadas en el Museo de la Ciudad de México, conciertos en salas de museos, hasta proyecciones especiales y talleres para toda la familia.

Lista parcial de museos participantes

Si planeas asistir, revisa las rutas del transporte público, ya que muchas actividades concluyen entre las 21:30 y 22:00 horas; además, aunque muchas entradas son gratuitas, en algunos casos se requiere un registro previo.

En tanto, te dejamos una lista de algunos de los museos participantes: