Agenda Noche de Museos septiembre 2025: estas son las actividades que no debes dejar pasar

El próximo miércoles 25 de septiembre se realizará la Noche de Museos en la Ciudad de México, donde más de 75 recintos culturales abrirán sus puertas de las 17:00 a las 22:00 horas, un horario poco habitual con más de 20 actividades relacionadas a las fiestas patrias y a la identidad mexicana.

Los museos recibirán a sus visitantes con diferentes actividades:

Conciertos.

Presentaciones editoriales, teatrales y dancísticas.

Talleres.

Exposiciones.

Juegos.

Activaciones.

Proyecciones.

Observación lunar y de estrellas.

Visitas guiadas.

Viajes inmersivos.

Charlas.

Instalaciones.

Clases.

¡Vive la Noche de Museos!

Estas son algunas de las actividades que habrá en los diferentes recintos, de acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México:

Edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. En el marco de la inauguración del mural "El Despertar de México", ubicado en el Salón Murales, se expone por primera vez la obra realizada por el artista Ariosto Otero en 2017, que abarca 85 m2 hecha en acrílico sobre triplay de 19 pulgadas con preparación de arenas de alto grano y resinas de carbonato de calcio, con estructura de metal.

“Artes de México”. El espacio en Córdoba 69, en la colonia Roma Norte recibe al proyecto editorial y cultural de exploración, estudio y difusión de las culturas del país que forma parte del programa de la Secretaría de Cultura capitalina.

Su debut será con un juego de Lotería Jarocha cantada, a las 19:00 horas, seguido de un concierto de jarana.

“Mystika Inmersivo”. Se trata de un proyecto que nació en Tulum y se presentará en Paseo de la Reforma 26 en la Ciudad de México. Está diseñado a partir de siete inmersiones y una colección de 45 fotografías en gran formato que representan un camino por medio de los escenarios naturales más impresionantes del país.

Puede disfrutarse a precio especial, obteniendo un viaje que transforma a través del arte, la riqueza natural, cultural y tecnológica.

Museo Nacional de la Revolución. Aquí encontrarás, a partir de las 17:00 horas: una charla fotográfica por la lucha de México y su libertad, una presentación musical del “Ensamble Coral e Instrumental del INJUVE” y una gala mexicana.

Museo Yancuic. A las 17 horas, podrás disfrutar del son Jarocho.

Archivo Histórico de la Ciudad de México. Contará con una presentación editorial sobre el proceso histórico en la Guerra de Reforma.

Museo de la Ciudad de México. Nelly López, caracterizada como María de Velasco e Ibarra, condesa de Santiago de Calimaya, habrá una visita teatralizada sobre su historia.

Antiguo Palacio del Ayuntamiento. En el Ágora Galería del Pueblo se compartirá un conversatorio para conocer la vida y obra de Miguel Hidalgo y Costilla, quien comenzó la lucha por la independencia de México.

Palacio de Bellas Artes. En su museo podrás encontrar una visita guiada por los tesoros e historia de sus paredes, un concierto de mariachi y una presentación dancística del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.

Museo Frida Kahlo. Habrá un recorrido teatralizado en el mismo lugar en que la reconocida pintora mexicana vivió.

Museo del Metro. Podrás escuchar una plática sobre los murales que guardan algunas de sus estaciones; esto, a las 19:00 horas.

Museo de la Inquisición. Tendrá un recorrido teatralizado sobre diversas leyendas mexicanas de brujas y de la inquisición.

Museo del Perfume. En una visita guiada te mostrarán los secretos de la perfumería mexicana y su influencia a nivel mundial, además de que habrá un taller para experimentar con las esencias y fragancias cítricas.

Planetario Luis Enrique Erro. Tendrá una observación lunar a partir de las 18:00 horas.

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Puedes asistir a una observación nocturna de la noche estrellada.

Si tienes dudas sobre los horarios y requisitos previo registro, puedes visitar las redes sociales de Noche de Museos, sólo da CLIC AQUÍ.