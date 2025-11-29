Miss Universo 2025: Raúl Rocha, Fátima Boch, Nawat Itsaragrisil, las polémicas del certamen de belleza

La edición 2025 de Miss Universo, celebrada en Tailandia, quedó marcada por una serie de controversias que involucran a ejecutivos del certamen, autoridades diplomáticas y a la propia ganadora, la mexicana Fátima Bosch, quien enfrenta una ola de ataques y acusaciones en redes sociales tras obtener la corona.

Bosch, de 25 años, denunció públicamente que ha sido blanco de insultos, amenazas y mensajes violentos desde su triunfo. En un comunicado, afirmó que esta campaña nace “del odio y la desinformación”, mientras distintos sectores han cuestionado la legitimidad de su victoria.

El altercado que desató la tormenta

La tensión alrededor del concurso se remonta a principios de noviembre, cuando Bosch protagonizó un abrupto enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y ejecutor de la edición 2025. En una reunión interna transmitida en vivo, Nawat la increpó por no publicar contenido promocional y, según el video viral, la llamó “tonta”.

La mexicana abandonó la sala entre lágrimas y con el respaldo de varias concursantes. El episodio detonó una ola de apoyo feminista y una respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que Bosch es un “ejemplo” de cómo las mujeres deben alzar la voz ante una agresión pública.

Aunque Nawat negó haber utilizado el insulto, se vio obligado a disculparse, incluso entre sollozos, durante una conferencia posterior. Su papel en el certamen fue limitado, aunque reapareció en la ceremonia de apertura.

El papel de Raúl Rocha y las investigaciones en México

A esta polémica se suma la situación del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso. Rocha enfrenta en México un caso abierto desde 2024 por presunto tráfico de drogas, armas y combustible robado, según confirmó la Fiscalía General de la República.

Las autoridades mexicanas detallaron que existen órdenes de captura contra varios implicados, sin confirmar nombres. Medios locales señalan a Rocha entre los investigados.

A raíz de estos hechos, el gobierno de Guatemala anunció el retiro del cargo de cónsul honorario que Rocha mantenía desde 2021 en Toluca. La Cancillería guatemalteca explicó que la decisión se tomó debido a irregularidades administrativas, pero admitió que el proceso se aceleró por los “sucesos recientes”.

Rocha también ha sido señalado por supuestos vínculos con Bernardo Bosch, padre de Fátima y exfuncionario de Pemex. Él ha negado categóricamente cualquier relación de negocios con el empresario.

Otra copropietaria bajo orden de arresto

El certamen enfrenta además otro frente: una orden de captura contra Jakapong “Anne” Jakrajutatip, magnate de los medios y copropietaria de Miss Universo. Un tribunal en Bangkok la acusa de fraude por casi un millón de dólares, tras una denuncia presentada por un cirujano plástico que asegura haber sido engañado en una inversión realizada en 2023.

La empresaria no se presentó a la audiencia y algunos medios aseguran que habría viajado a México.

Juicio mediático y cuestionamientos

Las polémicas del certamen no se limitan al ámbito corporativo. La propia competencia fue señalada de estar “amañada”, luego de que dos jueces renunciaran días antes de la final. Uno de ellos, el francés Omar Harfouch, aseguró que hubo una “votación secreta e ilegítima” fuera del jurado oficial, declaración que la organización rechazó.

La presión se intensificó con incidentes en el escenario, caídas de participantes y cuestionamientos sobre la seguridad y logística del evento.

Triunfo mediático bajo presión

En medio de esta tormenta, Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025 y declaró que desea ser recordada como una mujer que “no tuvo miedo de ser ella misma”.

La mexicana señaló que su objetivo es mostrar la fuerza de las mujeres de su país y reivindicar el derecho a exigir respeto, aun dentro de un certamen que históricamente ha sido criticado por reproducir estereotipos.

Las tensiones alrededor del concurso siguen escalando mientras la organización intenta mantener el foco en su próxima edición, que se realizará en Puerto Rico en 2026.