Mario Iván Martínez invita a un viaje ¡Soñando al compás!

La música es cosa seria para Mario Iván Martínez. Cuando era niño, recuerda, su padre le hacía escuchar –no sólo oír– a los grandes genios de la música. De ahí nace, según comparte, su amor por la música.

En la pantalla veo a un hombre que no deja de soñar. Hace algunos años le entrevisté y sé que esa es la energía que un gran creador comparte cuando el entusiasmo es auténtico. Su rostro se ilumina cuando habla de David Salomón, el niño con el que compartirá escena. “Es un concierto que tendré el privilegio de compartir con él”, comparte.

La batuta para esta ocasión es la de Raúl Aquiles Delgado, actuarán en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. “El espacio para el actor es más reducido, pero lo interesante ahí es adaptarse; pero lo importante es la música, ¿a qué invitamos a los niños?”.

Raúl Aquiles Delgado dirigirá la orquesta.Foto: CORTESÍA OSM

“Sonando al compás. Mi amiga, la orquesta: fábrica de sueños” presenta fragmentos de grandes obras del repertorio clásico como los conciertos para corno de Wolfgang Amadeus Mozart –a quien llama “el gran niño prodigio de la música”–. Su intención, remarca, es que las infancias se sientan bienvenidas en la sala de conciertos mientras aprenden a diferenciar entre los elementos que componen una masa orquestal.

“Como cuentacuentos”, confiesa, “no puedo resistir el que se incluya una historia”. En ese sentido es que eligió El nuevo traje del emperador, cuento clásico de Hans Christian Andersen, que se enmarca en la música de Haydn.

Para la selección de obras, Mario Iván Martínez se dejó guiar por la memoria afectiva. “Pensé también que se propicien de forma cronológica para que el público pueda observar la evolución de la orquesta”, explica.

Al respecto de su capacidad histriónica y como comunicador de la música, el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, Carlos Miguel Prieto, dice: “Yo conozco a Mario Iván desde hace 25 años, y es alguien que le facilita a los niños el disfrute de la música. Mis propios hijos crecieron oyendo a Mario Iván y crecieron prefiriendo mil veces a Mario Iván que a mí como comunicador de la música. Es capaz de divertir y al mismo tiempo de enamorarte al oír a Beethoven. Mario Iván diseña estos programas que realmente son como viajes, viajes musicales en donde utiliza la imaginación natural de los niños y conforme va llevando esta imaginación, pues les comunica la belleza de Richard Strauss o de Beethoven o de Mozart o de quien sea”.

“Más allá de lo consabido”

Mario Iván Martínez revoluciona los contenidos que las infancias reciben de las orquestas al elegir obras que no son precisamente infantiles sino del repertorio general. “He exhortado a las orquestas a no quedarnos en el repertorio consabido. Es fabuloso presentar la Guía Orquestal de Britten, pero me he dado a la tarea de crear nuevos conciertos sinfónicos” como este de El nuevo traje del emperador”, que presentará con Minería

“A lo largo de este tiempo, hemos podido enriquecer el repertorio de conciertos familiares más allá de lo existente, es un trabajo muy deleitoso para mí”, concluye.

CARTEL DEL CONCIERTO

“¡Soñando al compás! Mi amiga, la orquesta, fábrica de sueños”