Jurado de EU concluye que Live Nation, dueño de Ticketmaster, operó monopolio ilegal

Un jurado estadounidense determinó el miércoles que el gigante del entretenimiento Live Nation ejerció un monopolio a través de su empresa Ticketmaster, violando las leyes federales y estatales, según el fiscal general de California.

El veredicto, que podría tener profundas repercusiones en el mundo de los conciertos, se conoció tras cuatro días de deliberaciones. Las sanciones podrían incluir la separación de Live Nation y Ticketmaster.

El jurado consideró a Live Nation y Ticketmaster responsables de conductas anticompetitivas que perjudicaron a la industria musical e incluyeron el cobro excesivo a los consumidores, de acuerdo con el fiscal general de California, Rob Bonta.

"Este es un triunfo histórico y rotundo para los artistas, los fans y los recintos que los acogen", dijo Bonta en un comunicado.

"Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente orgullosos de nuestra coalición compuesta tanto por estados rojos (republicanos) como azules (demócratas) que entendieron que teníamos que unirnos para proteger a nuestros consumidores, negocios y economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation", añadió.

Según Bonta, el jurado determinó que Live Nation cobró de más por las entradas vendidas a los consumidores desde mayo de 2020 hasta 2024.

El juez estadounidense Arun Subramaniam debe determinar los daños monetarios que impondrá a Live Nation, junto con medidas destinadas a evitar que abuse de su poder en el mercado de entradas para eventos en vivo.