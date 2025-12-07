Italia será un libro abierto en FIL Guadalajara

Adiós, Barcelona. Hola, Italia. La tarde de este domingo sucedió la tradicional ceremonia de cambio de estafeta entre representantes culturales de la ciudad de Barcelona, Invitada de Honor de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) –misma que transcurrió hasta la noche de este domingo–, y el país que ostentará la distinción en la versión número 40 del encuentro editorial, a realizarse el próximo año.

El intercambio de regalos sucedió en el Auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara, con el acompañamiento de Trinidad Padilla López y Marisol Schulz, presidente y directora de la feria, respectivamente.

La funcionaria catalana Raquel Gil, teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, entregó a nombre de Barcelona una loseta de plata diseñada en 1904 por Antoni Gaudí, dado que el próximo año se conmemora el centenario de su fallecimiento. Una loseta de este tipo es considerada como el primer objeto de diseño industrial fabricado en Barcelona.

Por su parte, “Italia Meravigliosa”, que contiene el trabajo fotográfico del artista de la lente Massimo Listri sobre las maravillas arquitectónicas, los palacios y jardines del país europeo, cuyo receptor fue Filippo La Rosa, ministro plenipotenciario y director central para la Promoción de la Cultura y la Lengua Italiana, quien acto seguido señaló:

“Estar presentes en la Fil, significa, para todos y para nosotros, sin duda, tener la oportunidad de trabajar en un relato de lo que se están moviendo en nuestro panorama, sus tensiones creativas, sus nuevas digresiones, las voces que hoy están transformando lenguajes y perspectivas”

Asimismo, mencionó que “el libro, más allá de lo que todos nosotros sabemos qué es, es también un bien económico y es la participación de nosotros, de Italia en Guadalajara, tiene también ese sentido. Es también correcto reconocerlo”.

El año que viene, la presencia de Italia en Guadalajara se realizará en el año en que se celebran 150 años de las relaciones diplomáticas con México. Además, la ocasión coincidirá con los 800 años del nacimiento de San Francisco de Asís, considerado padre de la literatura italiana; los 100 años del natalicio de Dario Fo, los 200 años de Carlo Collodi, el autor de “Pinocho”, uno de los libros más traducidos en el mundo.

Filippo La Rosa (centro).Foto EE: Cortesía

Filippo La Rosa también mencionó que el próximo año también se cumple una década del fallecimiento de Umberto Eco, en cuyo célebre libro, “El nombre de la rosa”, se menciona: “El mundo nos habla como un gran libro”. Y éste, precisamente, será el lema de la participación italiana en el FIL Guadalajara 2026.

“Han venido las flores”

Para despedir la presencia de Barcelona de la feria, Raquel Gil, representante del gobierno italiano para la aceptación de la estafeta y el marcaje del inicio del trabajo formal dentro del año de Italia como Invitada de Honor de la 40ª FIL Guadalajara.

“Dijimos que vendrían las flores y han venido las flores (…) Hoy, con el corazón encogido, bajamos el telón de nuestra participación en la FIL. Durante estos días, hemos podido compartir muchas cosas y nos honra haber tenido un embajador de lujo, como ha sido Joan Manuel Serrat. Él nos decía el otro día que una sociedad que no dialoga, es una sociedad condenada al fracaso”, leyó Gil en el acto.

De inmediato, agradeció a la ciudad capital de Jalisco. “Dialogar, compartir, explicar, escuchar, aprender, mostrar, es lo que hemos pretendido hacer como Invitadas de Honor de la FIL, con toda la humildad del mundo, pero también con toda la ambición. El programa que con tanto acierto ha preparado Ana Guitart, a la que en nombre de Barcelona quiero felicitar y agradecer el descomunal esfuerzo y el de todo su equipo, su contrastada empatía y el cariño con el que ha hecho todas las cosas, ha contado con un aliado imprescindible y de ensueño, Guadalajara, con todos y cada uno de ustedes. No teníamos ninguna duda de que así sería, pero haberlo constatado durante estos días y agradecer hoy y aquí es de justicia. Gracias FIL, gracias Guadalajara, por vuestra complicidad y por vuestro cariño, por todo y, sobre todo, por tanto (…) Barcelona y Guadalajara, amigos para siempre".

Por último, sobre el relevo que tomó Italia en la distinción como Invitada de Honor, expresó: “Desear al país Invitado de Honor del próximo año, Italia, toda la suerte y aciertos del mundo. Ponemos humildemente a su disposición nuestra experiencia y deseamos que puedan aprovechar esta gran oportunidad para la literatura italiano, de una potencia incontestable, con seis Premios Nobel y una pléyade de autores y autoras de primer orden”.

Por otro lado, la funcionaria catalana anunció que el próximo año se le impondrá la Medalla de Oro al Mérito Cultural.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx