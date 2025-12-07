Jaiba Brava entra al podio de más títulos en Liga de Expansión

A partir de ahora, Jaiba Brava completa el podio de equipos con más títulos en Liga de Expansión, que es el segundo circuito en jerarquía del futbol varonil profesional en México.

Los de Tamaulipas derrotaron 1-0 a Irapuato en la final de vuelta del torneo Apertura 2025, dejando el global en esa misma cifra. Con eso llegaron a dos títulos, mismos que tiene Tapatío y quedan solamente detrás de los tres de Atlante.

Jesús Escoboza, ex futbolista de Santos, América y Cruz Azul, marcó la anotación del título al minuto 88, haciendo estallar de alegría al estadio Tamaulipas.

Este fue el segundo título de Jaiba Brava en Liga de Expansión, circuito que fue creado en 2020 en sustitución de la Liga de Ascenso. La primera estrella de los tamaulipecos ocurrió en el Apertura 2020, que fue el certamen inicial para esta competencia.

El entrenador de aquel entonces fue Gerardo Espinoza. Ahora fue el turno de Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz, ex director técnico de Tigres en Liga MX, para levantar el trofeo.

“Me sabe a gloria, era importantísimo para mí”, mencionó Ruiz, nacido en Tamaulipas hace 56 años y seleccionado nacional a inicios de los 2000.

“Yo venía de dos finales, la anterior en la que no se me había dado la posibilidad y estuve muy cerca. Esta era la tercera y sabía que había que trabajarla. Los muchachos aprendieron la lección del torneo pasado y creo que hoy lo demostraron”.

Jaiba Brava, con ‘Chima’ en la dirección técnica, perdió la final del Clausura 2025 ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UDG). De ahí la sed de revancha del entrenador y de sus jugadores ante un sorpresivo Irapuato.

Y es que los del estado de Guanajuato estaban disputando apenas su primer torneo en Liga de Expansión y primero en la división de plata del futbol mexicano desde 2015. Pese a ello, lograron avanzar a la final con Daniel ‘Borita’ Alcántar como entrenador.

El partido de ida ocurrió el sábado 29 de noviembre en el estadio Sergio León Chávez, casa de Irapuato, pero finalizó 0-0.

Todo quedó abierto para la vuelta, donde Jaiba Brava impidió que Irapuato se convirtiera en el octavo equipo con al menos un título en los 11 torneos de la todavía corta historia de la Liga de Expansión, añadiendo a Atlético Morelia, UDG, Tepatitlán y Cancún FC, además de los mencionados Atlante y Tapatío.

“Creo que ya nos tocaba, nos lo merecemos, si bien sabemos que esto no se trata de merecimientos sino de hacer pero creo que hicimos todos los méritos suficientes para quedarnos con el título”, refrendó el entrenador de Jaiba Brava.

Jaiba Brava.Foto: Reuters

Los finalistas del Apertura 2025 cuentan con invitación desde Liga Premier para competir en Liga de Expansión. Necesitan ganar el Campeón de Campeones de una temporada para obtener la plaza fija y Jaiba Brava ya dio el primer paso.

Con el título, los de Tamaulipas ya aseguraron su lugar para disputar el Campeón de Campeones de la temporada 2025-26 ante el ganador del Clausura 2026. En caso de volver a levantar el título en seis meses, automáticamente se adjudicarán ese trofeo.

Irapuato, por su parte, deberá ser campeón del Clausura 2026 y esperar a ganar el Campeón de Campeones del próximo verano para aspirar a tener la plaza fija en Liga de Expansión, recordando que el sistema de ascenso a Liga MX estará abierto, tentativamente, en la temporada 2026-27 pero no será los que cuenten con estatus de invitados.

La Trinca Fresera se quedó con las ganas de conseguir su primer título en la división de plata del futbol mexicano desde 2011.

TODOS LOS CAMPEONES DE LIGA DE EXPANSIÓN: