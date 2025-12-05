Richard Gere y Serrat en la FIL: Una jornada que rebasó toda expectativa de asistencia

No ha habido jornada en que la Expo Guadalajara no haya estado abarrotada desde la inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En cada pasillo y espacio extendido del recinto en la capital jalisciense se nota el poder de convocatoria de la feria.

La prueba fehaciente fue este jueves, día escolar por la mañana, con miles de niñas, niños y jóvenes habitando, sin discriminación, cada espacio de la expo. Pero el nivel apoteósico de concentración se confirmó hacia la tarde-noche de esta jornada, particularmente alrededor de dos eventos: Mil jóvenes con Joan Manuel Serrat y la conversación entre el actor estadounidense Richard Gere, quien ha sido voz para transmitir, como narrador y rostro público de varios proyectos sobre la crisis climática, y la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, bajo el título “Una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino”.

Fue particularmente en el último horario de conversaciones de la jornada que la entrada de la expo se confirmó inaccesible. El público prácticamente se extendió a lo largo de todo el predio que abarca la Expo Guadalajara por la parte externa, porque al interior no cabía una persona más.

Adentro, una gran cantidad de gente que ni siquiera pudo acceder al vestíbulo del Auditorio Juan Rulfo, donde en breve comenzaba el conversatorio, y no pocas personas no dudaron en reclamar por un lugar y en criticar a quienes se dirigían a otros salones en conversatorios que tuvieron la desdicha de compartir horario con el de Richard Gere.

Las paredes abatibles del Auditorio Juan Rulfo finalmente se retiraron para permitir que más gente pudiera presenciar el encuentro con la funcionaria mexicana.

Salvar la selva en Jalisco

“En un mundo habitado por personas amorosas, que acompañen y demuestren su afecto, no habrá espacio para los chicos malos, no habrá espacio para un Trump o para un Xi Jinping. Pero debemos de tener el coraje para levantarnos y decir: ‘estás sufriendo y yo voy a retirar ese sufrimiento’”, declaró Gere con soberano entusiasmo, como parte de la conversación.

Particularmente, el actor norteamericano estuvo en la feria a propósito de la presentación en México de su cinta “Sabiduría y felicidad” y para compartir que está trabajando en este país para una campaña que pretende rescatar y resguardar una amplia región en la costa jalisciense.

En este intercambio, Gere señaló: “solemos dejar al gobierno hasta el final. Pero desde que conozco a Alicia (Bárcena), lo pongo al principio, porque tenemos el convencimiento para trabajar juntos, como cómplices, alrededor de un proyecto extraordinario para salvar 100 kilómetros de costa en la región de Xala, en Jalisco”.

De esta manera, Gere agregó: “y el compromiso se ha asumido este mismo día, así que, por favor, denle a ella (la funcionaria) un aplauso”. Asimismo, declaró que para este esfuerzo también cuenta con la Universidad de Guadalajara como aliada.

Una adenda

Al cierre de su edición 2024, la feria editorial más importante en lengua española, informó el registro de una afluencia de más de 907,000 asistentes y la acreditación de alrededor de 2,700 periodistas a lo largo de la edición. Para este año, se ha venido manejando de manera extraoficial un estimado de 3,000 acreditaciones. Por todos estos parámetros y dado un cálculo empírico pero evidente, se espera que esta edición vuelva a romper los récords y alcance el grado límite de aforo en la tradicional sede sobre la avenida Mariano Otero.