La potencia que tu empresa necesita: CFE Calificados es la mejor opción para participar en el mercado eléctrico mayorista

Ofrece los precios más competitivos a clientes mayoristas.

CFE Calificados, filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), considerado el mejor suministrador en México de energía en el mercado mayorista, presentó su oferta renovada ante un grupo de invitados del sector empresarial e industrial. Durante el evento explicó por qué es la mejor opción para los consumidores a gran escala de energía en México.

A nombre de la Directora General de la CFE, Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, la Directora de CFE Calificados, M. en C. María Elena Villarreal Salazar, sintetizó sus fortalezas: “contamos con un equipo altamente capacitado, respaldado por una CFE que tiene 88 años en el mercado eléctrico. Ofrecemos consultoría especializada, soporte técnico y gestión de energía. Ofrecemos una transición ordenada al mercado calificado”. Destacó que el nuevo entorno regulatorio ofrece oportunidades de competitividad.

Actualmente, CFE Calificados cuenta con más de 200 contratos con una capacidad contratada que excede los 3,000 MW. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para el último año móvil (septiembre 2024–agosto 2025), su participación en el Mercado Calificado es del 24%. Además, la empresa genera regalías y dividendos para la Comisión Federal de Electricidad.

CFE Calificados es líder en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y cuenta con un portafolio de generación diversificado, que le permite ofrecer los precios más competitivos y trazabilidad de metas ambientales, mediante Certificados de Energías Limpias y Certificados Internacionales Renovables.

A cada cliente, CFE Calificados le ofrece un análisis personalizado, para en cada caso, presentar la mejor oferta de acuerdo con el perfil de consumo eléctrico. Brinda acompañamiento técnico y regulatorio durante toda la operación como usuario calificado.

Impulsa la competitividad de las industrias que sostienen el desarrollo económico de México al ofrecer certeza, estabilidad y ahorros en energía. Para cada cliente, ofrece un traje a la medida.

Como muestra de su cercana relación con la CFE, Alma Janeth López, Jefa de Departamento de Planeación Comercial de CFE Calificados, resaltó la colaboración con la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI) para ofrecer acompañamiento integral a parques industriales. Traerá consigo una reconfiguración e impulso al sector privado, agregó Miguel Alejandro Muñoz, Jefe de Departamento de Sistemas de Información en la DIPI.

Tras la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) en marzo de 2025, se confirma la desaparición gradual de los contratos de autoabasto. Puesto que no podrán renovarse, CFE

Calificados ofrece diversos beneficios a las empresas que migren al MEM:

• Seguridad jurídica y regulatoria para la continuidad de sus operaciones.

• Acceso a precios competitivos, mejores a los que actualmente pagan.

• Flexibilidad en las condiciones de contratación.

• Cumplimiento de las obligaciones ambientales.

• Optimización de los consumos de energía conforme a sus procesos productivos.

Benjamín Félix, Jefe de la Unidad de Ventas de la Coordinación Comercial de CFE Calificados, explicó las soluciones comerciales flexibles y competitivas que ofrecen. Omar Jiménez, Coordinador de Atención y Servicio al Cliente, explicó que brindan procesos estandarizados y trazables; compromisos claros; comunicación permanente, clara y oportuno; así como la supervisión continua del comportamiento energético.

Esperanza García Velasco, Jefa de Departamento de Gestión de Contratos, abordó un tema innovador sobre cómo las empresas pueden ser más competitivas en el marco de la nueva regulación del sector eléctrico.

CFE Calificados posee experiencia comprobada con grandes consumidores industriales, lo cual avala la confianza en sus servicios. Por contar con todo el respaldo de la CFE, garantiza solidez financiera y continuidad operativa de largo plazo. Los clientes interesados pueden escribir a contacto@calificados.cfe.mx o a través de su página en Linkedin.

“CFE Calificados es la potencia que tu empresa necesita”.