“El BCE debe mantener abiertas las opciones”

El Banco Central Europeo (BCE) debe mantener abiertas sus opciones políticas en las próximas reuniones para fijar las tasas de interés, ya que los riesgos de inflación a la baja son tan importantes como los de al alza, afirmó el viernes Francois Villeroy de Galhau, responsable de política monetaria del BCE.

Aunque la inflación en los 20 países que comparten el euro se aceleró ligeramente hasta 2.2% anual el mes pasado, se ha mantenido durante la mayor parte del año cerca del objetivo de 2.0% del BCE.

Villeroy señaló que los riesgos al alza incluyen la fragmentación de las cadenas de suministro mundiales y el aumento del gasto público en Alemania, mientras que los riesgos a la baja se derivan de un crecimiento salarial más lento, un euro más fuerte y unas importaciones más baratas procedentes de China.

El Banco de Francia estima que la fortaleza del euro y la caída de los precios de las importaciones chinas podrían reducir en 0.2 puntos porcentuales la inflación de la zona euro en el 2027.

Aunque los riesgos para la estabilidad de los precios actualmente son iguales en ambos sentidos, el BCE no puede tolerar un incumplimiento prolongado de su objetivo de inflación, afirmó Villeroy en una conferencia celebrada en el banco central francés, del que también es Presidente.

“La clave de nuestras futuras reuniones es la plena opcionalidad. La única cifra fija es nuestro objetivo de inflación de 2.0%, no se trata de ninguna tasa de interés terminal y no descartamos ninguna medida política”, afirmó Villeroy.

Aunque la inflación de la zona euro se ha mantenido cerca del objetivo este año, ha habido una divergencia considerable entre los países miembros, con una tasa especialmente débil en Francia, que se situó en sólo 0.8% en noviembre.