Aaron Rodgers guía a Steelers a liderato divisional

Los Pittsburgh Steelers son líderes de la División Norte de la Conferencia Americana (AFC) a falta de cuatro jornadas para concluir la temporada regular 2025 de la NFL. Uno de los pilares de este logro fue su experimentado quarterback, Aaron Rodgers.

En calidad de visitante, los Steelers se impusieron 27-22 a los Baltimore Ravens, que eran su rival directo por la lucha en la cima de la AFC Norte.

Rodgers, quien cumplió 42 años el 2 de diciembre, aportó 23 pases completos para 284 yardas e incluso se dio el lujo de anotar un touchdown terrestre para comandar el triunfo ante la mirada impotente de Lamar Jackson, quarterback de Baltimore.

A pesar de ser dos de los quarterbacks más reconocidos de la NFL en los últimos años, Rodgers y Jackson nunca se habían enfrentado. A partir de ahora, la ventaja en el historial pertenece al nacido en Chico, California, en 1983.

Pittsburgh llegó a siete victorias contra seis derrotas en esta temporada. Además de superar a los Ravens, también lo ha hecho contra New York Jets (34-32), New England Patriots (21-14), Minnesota Vikings (24-21), Cleveland Browns (23-9), Indiannapolis Colts (27-20) y Cincinnati Bengals (34-12).

Sus últimos partidos de temporada regular serán ante Miami Dolphins (local), Detroit Lions (visita), Cleveland Browns (visita) y de nueva cuenta Baltimore Ravens (local) entre el 15 de diciembre y 4 de enero, en busca de amarrar el pase a playoffs.

Los Ravens, por su parte, suman dos derrotas seguidas tras haber caído ante Bengals (14-32) en la tradicional jornada del Thanksgiving Day de NFL.

Sin embargo, aún mantienen sólidas posibilidades de avanzar a postemporada, ya que la AFC Norte es una de las divisiones más flojas de la actualidad. Si bien los Steelers lideran con récord de 7-6, los Ravens vienen de cerca con 6-7 e incluso los Bengals tienen opciones con 4-9. Sólo los Browns se despidieron con el pobre registro de 3-10.

Este fin de semana marcó la Jornada 14 de 18. New England Patriots y Denver Broncos ostentan el mejor récord general de la NFL con récord de 11-2, siendo líderes de la AFC Este y Oeste, respectivamente.

Para Aaron Rodgers fue un fin de semana más de demostrar por qué es candidato al Salón de la Fama. Lo que más llamó la atención de su actuación en Baltimore fue su touchdown terrestre de nueve yardas, como si se tratara de un jugador novato.

“Mantuvo ese mismo enfoque toda la semana”, mencionó el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, sobre la actuación de Aaron Rodgers.

“Creo que muchas veces el día del partido es un indicador de lo que sucede durante la semana. Pensé que tenía actitud positiva. Estuvo muy nervioso toda la semana y me enviaba mensajes fuera del horario laboral, pero simplemente aprecio su mentalidad y lo que trajo hoy para el equipo”.

Rodgers acumula 12 partidos con Steelers esta temporada, siendo su tercer equipo en la NFL tras representar a Green Bay Packers de 2005 a 2022 y a New York Jets en 2023 y 2024.

Su porcentaje de efectividad de pases es del 65.4% con más de 2,300 yardas, estadísticas que se complementan con 20 touchdowns bajo su liderazgo.

Rodgers fue campeón del Super Bowl XLV con los Packers venciendo precisamente a los Steelers en la temporada 2010, sin embargo, está en búsqueda de avanzar a sus primeros playoffs desde 2021, cuando todavía era la estrella de Green Bay.