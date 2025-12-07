BRIDGE Summit 2025: la convergencia de medios, tecnología, finanzas e impacto cultural

Está a punto de comenzar BRIDGE Summit 2025, la cumbre de medios de comunicación y creadores de contenido más grande del mundo, organizado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos del 8 al 10 de diciembre de 2025, que reunirá a más de 60,000 participantes, 400 oradores internacionales y 300 expositores para discutir la intersección crítica entre los medios de comunicación, la inteligencia artificial (IA), el capital y la influencia cultural.

El evento se lleva a cabo bajo el mandato de BRIDGE Alliance, una organización global sin fines de lucro enfocada en fortalecer un ecosistema de medios global interconectado, promoviendo la credibilidad, la confianza y la transparencia.

La agenda de BRIDGE Summit 2025 analiza cómo la IA está remodelando el consumo, la comunicación y el trabajo diario. Sus sesiones, dirigidas por expertos de la industria en tecnología y medios de comunicación, explicarán cómo las herramientas inteligentes se están volviendo fundamentales para la forma en que las personas crean, comparten y entienden el contenido.

Capital, contenido e IA

Un tema central de la cumbre será la intersección de dinero, mercados y medios de comunicación, es decir, en cómo el capital, el contenido y la IA están reconfigurando la estrategia económica en el mundo actual.

Líderes de finanzas globales como Anthony Scaramucci (SkyBridge Capital) y arquitectos de políticas como Peter Kerstens (Comisión Europea) explorarán cómo los activos digitales, la tokenización y la regulación (MiCA, DORA) están remodelando el sistema financiero global.

También se abordará la "Media Moneyball", analizando cómo se valora la propiedad intelectual, los modelos de negocio resilientes y la inversión en la economía de los creadores.

Ejecutivos de Google, Tata Consultancy Services (TCS) y otros explorarán el papel de la IA como infraestructura para el crecimiento y la innovación, y cómo las marcas pueden adaptarse a la economía centrada en las personas, un bien escaso y de valor en el mundo de la sobresaturación de oferta.

Las nuevas generaciones y el futuro de las noticias

Un eje que habrá que seguir en la cumbre será el diálogo entre creadores de contenido consolidados, influencers con millones de seguidores, y las voces emergentes de la Generación Z que están definiendo la influencia, la economía y la tecnología.

Influencers de alto impacto como el economista Ashraf Ibrahim (con más de mil millones de visitas), Zaria Parvez (la estratega detrás del TikTok viral de Duolingo) y el motivador Zachery Dereniowski, conocido en las redes como"MD Motivator" participarán en las cumbre compartiendo con los jóvenes sus estrategia de generación de contenido y analizando el comportamiento de sus audiencias.

También se esperan con interés sesiones que explorarán nuevos paradigmas en las redes sociales cómo la filantropía impulsada por la juventud que está reemplazando las donaciones tradicionales o cómo los creadores se han convertido en educadores financieros y cómo la alfabetización mediática debe reinventarse en la "era algorítmica".

Asimismo, se debatirán los desafíos de la propiedad intelectual y la ética a medida que la IA redefine la creatividad y la autoría.

El futuro del periodismo y las noticias será un tema que atraiga la atención de muchos asistentes a la cumbre. Habrá mesas de discusión donde se abordará cómo las salas de redacción pueden mantener la profundidad y la confianza en un entorno cambiante, haciendo hincapié en la necesidad de una educación más sólida en alfabetización mediática.

El panel "Navegando por el periodismo en el negocio cambiante de las noticias" estarán Faisal J. Abbas, editor en jefe de Arab News; Mina Al-Oraibi, editora en jefe de The National; y Luke Bradley-Jones, presidente de The Economist, para examinar cómo responden las salas de redacción a los cambios de plataforma, la presión financiera y las nuevas expectativas de la audiencia.

Su discusión resaltará cómo mantener la profundidad y la confianza mientras se adapta a un entorno mediático en evolución.

En resumen, BRIDGE Summit 2025 es un foro masivo y multidisciplinario que tiene como objetivo unificar los diálogos sobre cómo la tecnología, la inversión y una nueva generación de creadores están dando forma al futuro de los medios de comunicación y la sociedad global en general.

Oradores destacados del BRIDGE Summit 2025.Foto EE: Especial

Oradores destacados

Entre las figuras que estarán presentes en BRIDGE, además de las ya citadas, se encuentran Bassem Youssef conocido, una de las 100 personas más influyentes del mundo según Time, quien analizará el papel de la sátira política y el desafío al poder en la última década.

También estarán Dillon Lawson-Johnston, cofundador y socio gerente de Guggenheim Brothers Media; Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA; además de oradores representantes de Meta, Canva, HeyGen, Yango, and PLAYERUNKNOWN Productions, entre otros.