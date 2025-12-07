FGR investiga como delincuencia organizada atentado con coche bomba en Coahuayana, Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en la comunidad de Coahuayana, Michoacán.

A través de redes sociales, Ernestina Godoy Ramos -titular de la FGR- indicó que la dependencia a su cargo trabajará de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Guardia Nacional (GN), respecto al hecho que ha dejado un saldo de cinco personas muertas y 12 más lesionadas.

“La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales de Michoacán, realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en Coahuayana”, refirió.

A su vez, la FGR precisó que en el sitio de la explosión, ocurrida frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Precisó que se trata de personal especializado en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

En este tenor, la FGR dejó en claro que la investigación la llevará a cabo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación permanente con los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Horas antes, la Fiscalía informó que iniciaba la carpeta de investigación por el delito de terrorismo e indicó que la explosión ocurrió a las 11:40 horas.

El conductor del vehículo que explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, falleció en el interior de la unidad así como otras dos personas en el hospital regional. Posteriormente la cifra aumentó.