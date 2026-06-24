Secihti y Marina firman convenio en materia de ciencia y tecnología

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) firmaron este martes un convenio general de colaboración científica y tecnológica "en un esfuerzo por fortalecer la soberanía nacional y el bienestar social a través del conocimiento", el acto además contó con la Secretaría de Salud como testigo de honor.

El acuerdo fue encabezado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, y la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti. Ambos funcionarios destacaron que este mecanismo busca conjuntar esfuerzos institucionales mediante el aprovechamiento óptimo de sus recursos humanos, materiales y financieros, sin dar mayores detalles.

Alianza por la soberanía y la salud

De acuerdo con dichas instituciones, el objetivo es dar solución a los problemas nacionales prioritarios. Tras la firma, la comitiva de funcionarios federales realizó un recorrido por el Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud (CENCIS), acompañados por el titular de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Carlos Alberto Ulloa Pérez, donde constataron la infraestructura y las capacidades científicas destinadas a la salud pública.

Proyectos clave en marcha

Destacaron que la colaboración entre Secihti y la Marina ya se materializa en iniciativas de alto impacto para la gestión territorial y la atención de emergencias como Apixqui, un sistema interinstitucional de monitoreo metoceánico; Quetzal, un sistema aéreo no tripulado (drone) multipropósito y el observatorio del Golfo, iniciativa enfocada en el monitoreo ambiental y la seguridad marítima.

"Con acciones como esta, el gobierno de México reafirma su compromiso de impulsar la colaboración interinstitucional y la generación de capacidades estratégicas en beneficio del pueblo de México", mencionaron las autoridades.

Aportes de la colaboración interinstitucional

Para lograr los objetivos de este acuerdo, cada una de las instituciones participantes sumará sus fortalezas estratégicas, por ejemplo, la Secihti será la encargada de la articulación científica, humanística y tecnológica, orientando la investigación hacia los proyectos de interés nacional. La Semar aportará su infraestructura logística, capacidades técnicas y su experiencia en el desarrollo tecnológico táctico y la Secretaría de Salud y BIRMEX participarán mediante la vinculación en investigación biológica, el desarrollo de reactivos y el fortalecimiento directo de la salud pública.

Los entes de gobierno aseguraron que con este paso, "el sector científico y las fuerzas armadas consolidan un frente común para atender los desafíos de la nación, apostando por la innovación y el desarrollo propio".

rrg