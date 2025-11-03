Hipnosis 2025: Psicodelia y distorsión con Pavement, Spiritualized, Japanese Breakfast y Dinosaur Jr

El doble escenario del estadio de béisbol Fray Nano retumbaba con el paso del ruido de los aviones que aterrizan cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero el ruido de los motores se difuminó entre nubes de distorsión durante la octava edición del Festival Hipnosis, en un fin de semana que repleto de psicodelia, guitarras distorsionadas y una dosis de shoegaze con extraordinarias presentaciones de Spiritualized, Pavement, Japanese Breakfast, Dinosaur Jr y The Horrors.

El sábado 1 de noviembre incluyó las presentaciones de Mirror Revelations, DVTR, Population II, Utro, Skinshape y Panchiko.

Japanese Breakfast, el proyecto comandado por Michelle Zauner, llenó de texturas shoegaze con sus melancólicas canciones con canciones de sus álbumes Be Sweet y For Melancholy Brunettes (& Sad Women).

El guitarrista y exlíder de Black Midi, Geordie Greep, presentó su álbum debut en The New Sound frente a una eufórica audiencia que bailó sin parar con un sonido que mezcla una serie de influencias musicales desde post punk, Steely Dan, tropicalia brasileña hasta la salsa de la Fania Records y Willie Colón.

Pavement inició su presentación con dificultades técnicas que ahogaron los primeros minutos de “Grounded”, pero una vez superado la banda de Stockton, California, integrada por Stephen Malkmus y Spiral Stairs en guitarras, Mark Ibold en el bajo, y la anárquica sección rítmica de Bob Nastanovich, Steve West y acompañados de Rebecca Cole, dio una clase magistral de rock alternativo de los años noventa lleno de su rock descuajaringado y medio absurdista.

“Esta es la nueva canción de nuestro nuevo álbum” bromeó Stephen Malkmus al presentar “Harness Your Hopes”, un lado B que se convirtió en un éxito de TikTok para la banda hace algunos años.

El setlist de Pavement incluyó un recorrido por su discografía con paradas por Slanted & Enchanted (“In the Mouth a Desert”, “Two States”) Crooked Rain, Crooked Rain (“Range Life”, “Cut Your Hair”, “Gold Soundz” y ”Stop Breathin”), Brighten the Corners (“Stereo”, “Shady Lane”), Wowee Zowee (“Grounded”, “Kennel District”, “Fight this Generation”), Watery Domestic (“Frontwards”), Terror Twilight (“The Hexx”) y Westing by Musket and Sextant (“Debris Slide”.

La primera presentación de Pavement en México fue una de las cartas más fuertes del festival. Haciendo honor a su gran clásico “Gold Soundz”, Pavement demostró que no se puede poner el pasado en cuarentena y esta es una banda que se ha reconciliado con su pasado musical.

La noche del sábado cerró con los fríos beats de post punk de Molchat Doma y las hipnóticas atmósferas de The Horrors.

Un domingo de psicodelia y distorsión iluminado por Spiritualized y Dinosaur Jr

El domingo 2 estuvo marcado por las presentaciones de Spiritualized, Dinosaur Jr., Crumb y Austin TV, Motorama, Deafheaven y las presentaciones de The Budos Band, Bala, Fin del Mundo, Grave/Mal y Naturemind.

Crumb inundó con texturas de psicodelia y shoegaze, mientras el calor de la tarde daba la bienvenida al fresco del otoño. Le siguió el quinteto de post black metal Deafheaven que fue un extraño contraste del viaje meditativo y melódico de Crumb.

Austin TV marcó un emotivo regreso con una interpretación de su EP más reciente Indra y con un setlist que incluyó un recorrido por los álbumes Rizoma, Caballeros del albedrío, Fontana bella y La última noche del mundo.

Spiritualized ofreció una experiencia musical trascendental. En medio de una nube de distorsión, con blues y gospel psicodélico comandada por la imponente presencia de Jason Pierce, Spiritualized fue un momento para levitar y desprenderse del tiempo.

J. Spaceman lidera una nave espacial con un pequeño coro, tres guitarras, bajo, teclados y batería capaz de llevarnos desde el minimalismo de The Velvet Underground, pasando el hipnótico Krautrock hasta texturas ambient que se convierten en un pasaje sublime de gospel.

Aunque la banda formada en 1990 de las cenizas de Spacemen 3 evade una ruta amigable y convencional llena de sus hits por una aventura espacial casi religiosa. La única referencia a su obra cumbre Ladies And Gentlemen We Are Floating in Space fue el sentimiento de que todos terminamos flotando en el espacio.

El trío de Amherst, Massachusetts, Dinosaur Jr., integrado por J Mascis, Lou Barlow y Murph, ofreció una presentación llena de distorsión pop que incluyó su icónica “Feel the pain” y su extraordinaria versión de “Just Like Heaven” de The Cure.

El postpunk de la banda rusa Motorama cerró los últimos acordes de la noche, para cerrar dos días de música y una velada espacial para despedir la espantosa levedad del domingo.

Pese a su ocasional falla acústica, la octava edición del festival Hipnosis nos dejó un fin de semana lleno de música y una propuesta musical que año con año continúa ofreciendo grandes experiencias musicales.

Al cerrar la noche, las plegarias de Jason Pierce nos dejaron flotando en el espacio, a la espera de la próxima edición del festival Hipnosis.

