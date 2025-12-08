Lectura 3:00 min
Firman Declaración de Cuernavaca para impulsar ciencia y tecnología en problemas prioritarios
Secihti y SEP se reunieron con titulares de Instituciones de Educación Superior para vincular la investigación que realizan al desarrollo nacional, siguiendo la línea marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con la meta de integrar la capacidad científica, tecnológica y humanística del país directamente en la agenda de desarrollo nacional, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado Carrillo, firmaron la Declaración de Cuernavaca.
El acuerdo sella la colaboración entre más de 170 rectoras y rectores de Instituciones de Educación Superior (IES), universidades y Centros Públicos de Investigación, quienes se comprometieron a impulsar la soberanía tecnológica, el bienestar social y la educación en el país.
La firma se realizó en el marco del Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior y del STS Fórum de América Latina y el Caribe (Science and Technology in Society Forum).
La secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez subrayó la responsabilidad de la academia en la nueva etapa del país propuesta por este gobierno: “Tenemos una gran responsabilidad de lograr que la ciencia y la tecnología estén directamente involucradas con las decisiones públicas para la resolución de los problemas que nos aquejan como país”.
La titular de Secihti hizo un llamado a los rectores presentes para extender sus actividades más allá de las aulas, llevando la ciencia y las humanidades a todos los rincones del territorio, especialmente a las zonas históricamente marginadas.
Por su parte, el secretario Mario Delgado Carrillo enfatizó que el impulso a la ciencia requiere más que presupuesto. Es indispensable lograr que las innovaciones producidas en el país se conviertan en desarrollos tecnológicos concretos que incidan en la vida cotidiana y contribuyan a resolver los grandes retos nacionales, alineándose con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ciencia como eje de decisión pública
La Declaración de Cuernavaca, que reconoce la ciencia, la tecnología y las humanidades como bienes públicos indispensables para el desarrollo con justicia social y establece un compromiso de colaboración en los siguientes cuatro ejes estratégicos:
1. Formación especializada: Impulsar la formación de profesionales en áreas críticas como transición energética, cambio climático, salud, semiconductores e inteligencia artificial, con enfoque territorial y de justicia social.
2. Investigación científica, humanística y tecnológica: Orientar y articular las capacidades académicas para incidir en las áreas prioritarias del país, en diálogo con las comunidades y los sectores productivos.
3. Colaboración interinstitucional y redes: Fortalecer la soberanía científica y tecnológica a través de redes de innovación social que promuevan el intercambio de conocimientos y recursos.
4. Divulgación, orientación vocacional y cultura científica: Fortalecer una agenda nacional de divulgación que priorice las zonas rurales y los municipios de atención prioritaria para formar una ciudadanía informada y crítica.
Finalmente las instituciones firmantes se comprometieron a dar seguimiento periódico a los avances derivados de esta Declaración, a rendir cuentas de los resultados y a mantener el diálogo para fortalecer de manera colectiva las estrategias planteadas.