Lectura 5:00 min
El Festival de Cine de Tijuana cierra con un llamado a la trascendencia
“Estos cuatro días fueron un encuentro real: conversación, pensamiento y trabajo entre personas que están construyendo desde distintos lugares. Lo que nació aquí no necesita ser empujado; crecerá solo, porque nació desde adentro. Este festival es un semillero”, dijo la secretaria de Cultura de Tijuana, Illya Haro.
"¡Hoy cerramos todos juntos!" Con estas emotivas palabras se dio clausura a la primera edición del Festival de Cine de Tijuana (FCT), un evento que buscará establecerse como un puente creativo, demostrando que esta ciudad es un lugar donde las historias vibran y la fuerza cinematográfica del norte puede resonar en todo el país.
De acuerdo con sus organizadores, el festival nació de una idea poderosa y sencilla: “Tijuana no es un muro, es un puente”, y será un espacio donde la maquinaria creativa no se detenga y trabajará para impulsar el cine hecho en la región, uniendo a la industria, escuchando sus voces y reconociendo su valor. “La respuesta del público fue buena, llenando cada proyección, conversatorio y actividad, se confirmó que el festival ya tiene audiencia, casa y corazón”.
El corazón del festival
La Directora del Festival, Maestra Margarita González, subió al escenario para reconocer a su "ejército" de colaboradores, confirmando que la planeación de este festival fue un trabajo en equipo que nació de una voluntad colectiva. Además se dio tiempo para mencionar a cada uno de los miembros del equipo, mismo que describió como “las piezas fundamentales de la organización”.
La maestra González cerró con una promesa: "La comunidad inició el 6 y vamos por el 2026. ¡Seguimos en este camino!"
Por otro lado, uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio a la Trayectoria al maestro Héctor Villanueva, cuya obra y presencia han sido fundamentales en la formación de la comunidad cinematográfica en la región.
Sus exalumnos Yolibet Mendoza, Juan Carlos Aibar y Abraham Ávila subieron al escenario para honrarlo, lo definieron como la persona que les enseñó a valorar el trabajo en equipo, la esencia de lo colaborativo y a buscar siempre el bien común, rechazando los abusos de poder. También destacaron su capacidad para hacer sentir especial a cada colaborador, incluso con detalles como la famosa analogía de Dumbo y el cuervo, entregándole una plumita simbólica para recordarle que enseñó a toda una generación a creer en sí mismos.
Visiblemente emocionado, el maestro Héctor Villanueva aceptó el reconocimiento con honor, agradeciendo a sus amigos, la historia y las instituciones. Felicitó al Festival de Cine de Tijuana por ser "el primer festival al que asisto que tiene estas características" y auguró éxito para la edición de 2026.
El cine es un arte mayor y social
El momento culminante de la celebración fue la toma de palabra de Silvestre Palacios, actor, director, creador y padrino de esta primera edición del FCT. Palacios, con el norte "en el corazón", celebró la consolidación del festival en su primera emisión y compartió una profunda reflexión sobre la misión vital del cine.
Él definió al cine como una "necesidad vital de materializar estados de la mente" y la "conflagración que la razón le hace a la locura", permitiendo al realizador demostrarse vivo y vivir todos los universos posibles.
Sin embargo, el actor también lanzó un contundente llamado a la industria para elevar el contenido y la intención detrás de las películas: "Dicho esto, las películas debieran aspirar a ser, si no milagros, intentos de. Pues se hace cine para dialogar con nuestras grandezas, no solo para reconocer pequeñeces".
El momento más resonante de su discurso fue la crítica directa a la perpetuación de narrativas negativas y superficiales en la pantalla mexicana: "Basta ya de películas y series de narcos y de violencia, donde los héroes son aquellos que sobreviven a la violencia con violencia razonable". Palacios instó a la comunidad a buscar y honrar las historias de heroísmos cotidianos que sí aportan a la dinámica social, como la del panadero que alimenta 300 familias al día.
Subrayó la responsabilidad ética de los cineastas, advirtiendo sobre las implicaciones de lo que se hereda a través del arte: "Aguas, se sigue haciendo cine y series de televisión para perpetuar la idea de que irremediablemente somos corruptos. Aguas, se privilegia en nuestros filmes destacar nuestros defectos sobre nuestras virtudes [...] filmemos basura y heredaremos basura".
Concluyó su intervención honrando al FCT como un espacio donde "se honran las películas que despiertan anhelos, que empoderan ilusiones, que acompañan ansiedades y alivian ausencias", recordándoles a todos que el cine es un arte mayor y social, y que si su aspiración radica solo en el consumo masivo, "no es arte, es entretenimiento".
Los ganadores del certamen
- Mejor Dirección: Casa chica.
- Mención Honorífica en dirección de Cortometraje: ¿Algún día nuestro cuerpo nos pertenecerá?
- Premio a la trayectoria: Héctor Villanueva.
- Mejor Cortometraje: Domingo familiar, de Gerardo del Razo
- Premio Plataforma Norte: Rancheros y Cómo muere un hombre, los cuales recibirán 125 mil pesos cada uno.