Stranger Things 5 y Wicked 2, los estrenos de streaming y cine que no te debes perder

La última semana de noviembre llega con dos estrenos que seguro no querrás perderte, por un lado, Netflix libera el inicio del adiós definitivo a Stranger Things, mientras que Wicked 2: Por Siempre aterrizó en salas mexicanas para cerrar la historia de Glinda y Elphaba, dos figuras que han marcado al público desde Broadway hasta Hollywood.

El regreso a Hawkins

Tras los sucesos que sacudieron a Hawkins en 1987, la quinta y última temporada abre paso a un escenario más oscuro.

Los portales se multiplican, Vecna ha desaparecido y el Gobierno coloca al pueblo en cuarentena mientras intensifica la búsqueda de Once. Con el aniversario de la desaparición de Will aproximándose, el grupo de amigos enfrenta una amenaza que revive los temores del pasado y anuncia una batalla definitiva.

Netflix distribuirá la temporada final en tres momentos. El volumen 1, compuesto por cuatro episodios, llegará el 26 de noviembre. El volumen 2, con tres episodios, se estrenará el 25 de diciembre. El cierre absoluto será el 31 de diciembre, con un capítulo final que despedirá a la serie. Cada lanzamiento estará disponible a las 7:00 p.m. en México.

La producción continúa a cargo de los hermanos Duffer junto a Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment.

Mientras que el elenco reúne a figuras que han acompañado la historia desde su origen: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink, entre otros.

La serie, estrenada en 2016, consolidó un fenómeno global al recuperar la estética ochentera y convertirse en una de las producciones más vistas de la plataforma, con más de 140 millones de visualizaciones tan solo en su cuarta temporada.

Wicked 2: Por Siempre llega a los cines

Para el público que prefiere la experiencia cinematográfica, Wicked 2: Por Siempre llegó a México este viernes 21 de noviembre, producida como la segunda parte de la adaptación del musical de Broadway.

La cinta retoma la historia exactamente donde terminó la primera entrega y ofrece un desenlace que promete gran intensidad.

En esta segunda parte, Elphaba enfrenta las consecuencias de su destierro y asume un nuevo rol frente a Oz, mientras Glinda se convierte en una figura política y simbólica clave.

La película mantiene la continuidad visual y narrativa al haber sido filmada junto con la primera entrega, lo que refuerza la cohesión entre ambas historias.

El reparto está encabezado por Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, acompañadas por Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater y Marissa Bode. La duración de la cinta es de 138 minutos.