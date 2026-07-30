Elisa Carrillo anuncia Danzatlán 2026; reconoce mengua por presupuesto

Con una programación concentrada en cuatro días y una única gala internacional, el Festival Internacional de la Danza Danzatlán celebrará del 13 al 16 de agosto su novena edición en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco. Durante la presentación del programa, su fundadora, Elisa Carrillo Cabrera, reconoció que el encuentro opera con un presupuesto menor al de sus primeras ediciones, aunque aseguró que ello no compromete su continuidad ni la calidad artística de la oferta.

"Seguimos adelante y eso es algo maravilloso", afirmó la primera bailarina y explicó que la disminución de recursos ha obligado a reducir el número de actividades de gran formato. "Claro que uno desea que el festival tenga más apoyo, que podamos llevar a más artistas y compañías profesionales, como lo hacíamos al inicio. Este año tenemos grandes estrellas internacionales, pero sólo una gala".

Carrillo sostuvo que el respaldo del Gobierno del Estado de México ha permitido mantener vivo el proyecto, aunque admitió que extraña el modelo de los primeros años, cuando Danzatlán presentaba varias funciones de gala y una mayor presencia de compañías nacionales e internacionales.

"(Danzatlán) no está en crisis porque sigue vivo y sigue ofreciendo eventos de calidad", respondió al ser cuestionada sobre el futuro del festival. "Mientras más presupuesto, más cosas se pueden hacer, pero agradezco cada apoyo que recibimos".

La bailarina también reveló que en los últimos años no ha existido comunicación con la Secretaría de Cultura federal para que el festival vuelva a realizar actividades en la Ciudad de México, donde nació parte de su programación.

Elisa Carrillo interpretando Sherezade.Cortesía

"Si por mí fuera estaría en todos los estados de la República", dijo. "No ha habido una continuidad ni contacto para llevar nuevamente el festival a la Ciudad de México, como sucedía al inicio".

Gala con figuras internacionales

La edición 2026 tendrá como actividad principal la gala "Elisa y Amigos", programada para el 15 de agosto en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo, en Texcoco, lugar de nacimiento de la bailarina. De esta gala participarán Tatiana Melnik y Motomi Kiyota, bailarines principales del Ballet Nacional de Hungría; Fumi Kaneko y Vadim Muntagirov, del Royal Ballet de Londres; el bailarín del Stuttgart Ballet Marti Paixà y el coreógrafo y bailarín estadounidense Braylon Browner.

Marti Paixá, Stuttgart Ballet.Cortesía

Por su parte, Carrillo interpretará “Transparente”, del coreógrafo croata Ronald Savkovic, pieza que se ha convertido en la favorita de los bailarines para las galas de danza, con un diseño de iluminación sutil y un escenario oscuro que enfoca la atención exclusivamente en la expresividad corporal. Carillo también ejecutará el tercer acto de “Onegin”, una pieza del sudafricano John Cranko con un devastador pas de deux hacia el final de la presentación. El público podrá asistir a ensayos abiertos los días 14 y 15 de agosto.

La programación incluye también la charla infantil "Pregúntale a Elisa", clases magistrales, una presentación de la Academia de Danza del Bosque con “El lago de los cisnes” y una clase masiva de ballet para cerrar el festival.

Formar públicos sigue siendo la prioridad

Más allá de la programación artística, la ganadora en 2019 del Premio Benois de la Danse —el galardón de mayor prestigio en el mundo para esta disciplina— insistió en que el principal desafío para la danza en México continúa siendo la formación de públicos y la generación de oportunidades profesionales para los bailarines.

Braylon Browner, bailarín y coreógrafo.Cortesía

"Hay muchísimo talento, pero hacen falta más espacios de trabajo. Muchos jóvenes terminan dejando el país porque no encuentran dónde desarrollarse profesionalmente", señaló Carrillo.

La artista lamentó también la escasa participación de la iniciativa privada en proyectos culturales de largo plazo y sostuvo que acercar la danza a nuevos públicos sigue siendo la mejor forma de fortalecer la disciplina.

Por su parte, autoridades de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México destacaron que, pese al ajuste presupuestal, Danzatlán ha ampliado en los últimos años su presencia en municipios y comunidades indígenas de la entidad, manteniendo su objetivo de acercar espectáculos y actividades formativas a públicos que habitualmente no tienen acceso a la danza clásica.

El festival se realizará del 13 al 16 de agosto con acceso gratuito a la mayor parte de sus actividades.

Danzatlán 2026

Del 13 al 16 de agosto

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

Texcoco, Estado de México

Estrellas invitadas