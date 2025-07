Danzatlán se expande, pero reduce su presupuesto

Una lluvia de estrellas de la danza sucederá en 32 municipios del Estado de México entre los días 5 y 10 de agosto en ocasión de la octava edición del Festival Internacional de Danza Danzatlán, que, por el poder de convocatoria de su fundadora, la bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera, reunirá a más de 70 artistas del ballet clásico, la danza contemporánea y la folclórica provenientes de Alemania, Rusia, Ucrania, Hungría, Japón, Estados Unidos y, por supuesto, México.

Dentro de este amplísimo programa, Danzatlán presentará dos Galas Internacionales Elisa y Amigos que tendrán como sedes: el Teatro Morelos, en Toluca, y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco.

Las galas contarán con las interpretaciones de los primeros bailarines Tatiana Melnik y Mitomi Kiyota, del Ballet Nacional de Hungría; la primera bailarina Oksana Maslova y el demisolista Yuval Cohen, del Ballet de Filadelfia, además del primer bailarín David Mota Soares y el solista Alexei Orlenco, del StaatsBallett Berlin.

Asimismo, la prestigiada bailarina mexiquense, ganadora en 2018 del Premio Benois de la Danse –el reconocimiento de mayor prestigio para la danza en el mundo– ofrecerá una masterclass en el Conservatorio de Música del Estado de México, y lo propio hará el bailarín ruso Mikhail Kaniskin en Texcoco, con la ayuda de invitados internacionales.

Pero antes, el festival arrancará con un encuentro que Elisa Carrillo sostendrá con mujeres de los distintos pueblos originarios del Estado de México, mientras que para el cierre Danzatlán, por primera vez en la entidad, el 10 de agosto se realizará una clase masiva de ballet, ésta en la Plaza de los Mártires de la capital mexiquense, donde se calcula la presencia de entre 500 y 700 personas que recibirán lecciones de la propia Carrillo.

“Vamos a hacer mucho más con menos”

Por tratarse de una de las ediciones más ambiciosas del festival, en la conferencia de presentación de la edición 2025 se les preguntó a la secretaria y la subsecretaria de Cultura y Turismo estatales sobre la inversión de este año.

La designación presupuestal del gobierno del estado para ese magno evento, expuso Nelly Carrasco, titular de la dependencia, será de cuatro millones de pesos. Esto confirma una tendencia significativa de reducción presupuestal para el festival, toda vez que el monto estimado para la edición anterior, la de 2024, fue de 6 millones de pesos, mientras que para el 2023, el festival operó con un aproximado de 7.5 millones.

Al respecto, la funcionaria matizó: “nos vamos a extender a muchos más municipios, por lo que los aliados principalmente serán nuestros ayuntamientos (…) por eso es importante recalcar que vamos a tener muchas más actividades y, hay que decirlo como es, con un poco menos de presupuesto, pero el festival va a brillar más que nunca (…) cada recurso que se destine a éste va a ser utilizado al máximo. Sin duda, vamos a hacer mucho más con menos”.

La directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de México, Zulema Sánchez Lugo, agregó: “se suele considerar a los festivales de cultura como exitosos si tienen muchos recursos. Han ido disminuyendo los recursos para este tipo de actividades, sin embargo, no por eso ha disminuido la calidad. En esta ocasión, en referencia al año anterior, tenemos menos recursos económicos (estatales), pero muchos más de las comunidades y municipios que también están sumando voluntades y sus propios recursos para que esta edición llegue cada vez a más espacios”, declaró la funcionaria.

Al respecto, Elisa Carrillo defendió: “Los presupuestos bajan, eso pasa en todo el mundo. Aquí mismo, en Alemania, hay situaciones donde los montos bajan para la cultura, pero eso no significa que no quieran que no haya apoyo y que no queramos seguir apoyando a la danza y la cultura (…) estamos llegando a lugares a donde no habíamos llegado nunca. A lo mejor, en otras ocasiones la parte internacional era más grande, tal vez en esta ocasión no podemos tener el apoyo suficiente, pero eso no significa que el festival no pueda seguir creciendo (…) es cuestión de adaptarnos a la situación que estamos viviendo”.

Este mismo año, Elisa Carrillo fue nombrada directora de la prestigiosa John Cranko Schule, en Stuttgart, una de las instituciones de mayor prestigio para la enseñanza de danza en Alemania. Una vez que asuma el cargo en 2026, la bailarina se convertirá en la primera mexicana en comandar una institución educativa consagrada para la danza en aquel país.

“Sólo hay una reasignación”

Hacia el cierre de la conferencia, la secretaria de Cultura mexiquense tomó el micrófono para difundir lo siguiente:

“A ver, a nombre del Estado de México, no estamos reduciendo el presupuesto para cultura, al contrario, estamos creciendo con muchos más festivales, muchos más eventos culturales. Sólo hay una reasignación (del presupuesto). El festival Danzatlán va a continuar con otro presupuesto, porque con ese mismo recurso se está apostando a la cultura, en general”.

Y reiteró: “entonces, hay más presupuesto, pero hubo una reasignación, porque hay más festivales culturales. La indicación es: acceso para todas y todos a la cultura, y eso no va a venir con una disminución, al contrario, habrá una mayor aportación, pero sí tenemos que abrir más actividades culturales dirigidas a otros sectores”.