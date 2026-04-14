Disney anuncia nueva ronda de despidos; eliminará 1,000 puestos de trabajo

El nuevo presidente ejecutivo de Walt Disney, Josh ⁠D'Amaro, anunció este martes en un correo electrónico dirigido a los empleados una serie de despidos, en un intento por racionalizar las ⁠operaciones de la empresa.

Se eliminarán ⁠unos 1,000 puestos de trabajo, según una persona familiarizada con el desarrollo.

Los recortes afectarán al departamento de marketing, que se reorganizó en enero, y a otras áreas de la empresa, incluyendo su negocio de estudios y televisión, ESPN, productos y tecnología, así como ciertas funciones corporativas, según la fuente.

Disney comenzó a notificar a los empleados esta semana.

"Dado el rápido ritmo de evolución de nuestros sectores, esto nos obliga a evaluar constantemente cómo fomentar una plantilla más ágil y con mayor capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades del futuro", escribió D'Amaro en un correo electrónico al que tuvo acceso Reuters. "Como resultado, eliminaremos puestos en algunas áreas de la empresa".

Al igual que otros estudios de Hollywood, Disney se está adaptando a las nuevas realidades económicas, entre las que se incluyen el declive del negocio televisivo, la caída de la taquilla y el aumento de la competencia. Warner ⁠Bros Discovery y Paramount Skydance también han ⁠llevado a cabo despidos.

La última ⁠ronda significativa de despidos en Disney tuvo lugar en 2023, cuando anunció que ⁠recortaría 7,000 puestos de trabajo como parte de un esfuerzo por ahorrar 5,500 millones de dólares en costos.

En aquel momento, Disney se veía presionada por el inversor activista Nelson Peltz para que mejorara sus resultados financieros y frenara las pérdidas en su negocio de streaming.

Disney afirmó que contaba con unos 231,000 empleados en septiembre, al cierre de ⁠su ejercicio fiscal. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre los recortes de empleo.