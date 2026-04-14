Casa Bosques de las Lomas, donde la privacidad absoluta define el verdadero lujo

En Bosques de las Lomas, una de las zonas residenciales más consolidades de la capital, se estrena una residencia que eleva los estándares de diseño arquitectónico.

Con 1,100 m² de diseño contemporáneo, esta residencia ofrece privacidad, confort y una escala difícil de encontrar para quienes buscan un refugio en la Ciudad de México.

Más allá de su estética, esta residencia fue diseñada para que el lujo y la funcionalidad operen sin fricciones. Cada espacio está pensado para elevar la vida cotidiana, dentro de un entorno seguro y tranquilo.

Branded Content

Un diseño que entiende la vida moderna

Desde el momento en que se cruza el umbral del luminoso recibidor, queda claro que esta propiedad fue concebida para quienes aprecian los detalles.

La arquitectura de la casa propicia que la luz natural bañe cada rincón, acentuando las líneas y materiales de alta calidad.

Banded Content

Las áreas en el exterior, donde el paisajismo extraordinario de sus 320 m² de terrazas, se convierte en el telón de fondo de cada cena y reunión.

Para los amantes de la alta cocina, el corazón de la planta baja alberga una cocina equipada con electrodomésticos de alta gama, diseñada tanto para la operatividad diaria como para experiencias gastronómicas más sofisticadas y complejas.

Branded ContentMade with Google AI

Donde el lujo se adapta a su estilo de vida

Lo que distingue a esta residencia es su capacidad de segmentar la vida sin dividirla. Mientras que el adults room ofrece un espacio de sofisticación para la vida social, la oficina privada y el gimnasio con terraza propia aseguran el bienestar físico y profesional, sin salir de casa.

Branded Content

La recámara principal destaca por su amplitud y vistas, en donde el confort es la prioridad. Por su parte, las recámaras secundarias se integran funcionalmente a un family room, creando un espacio pensado para la convivencia familiar sin sacrificar la independencia de cada integrante.

Branded Content

El valor de la tranquilidad

En una ciudad tan dinámica, el verdadero lujo es la paz. La residencia garantiza tranquilidad mediante un sistema de circuito cerrado, vigilancia 24/7 y la ventaja táctica de estar en una calle cerrada.

Además, la propiedad es un ejemplo de inclusión, contando con un elevador propio que proporciona accesibilidad total para personas con discapacidad, asegurando que el lujo sea disfrutable para todos.

La operación diaria de la casa se vuelve imperceptible gracias a sus 7 espacios de estacionamiento techado, un amplio cuarto de servicio completamente equipado para 2 a 4 personas, cuarto de choferes, bodegas y conmutador.

Una ubicación que lo dice todo

A tan solo unos metros de Parque Duraznos y quince minutos de Arcos Bosques, la residencia goza de una ubicación atractiva, ya que es la combinación perfecta entre la calma de un entorno residencial maduro, además cuenta con la cercanía a los centros comerciales y de negocios más importantes de la zona.

Una propiedad para quienes no buscan simplemente una casa, sino el lugar desde el que vivirán su mejor etapa.

Para mayor información sobre esta propiedad llama o manda un Whatsapp al 55 66 58 23 49 o da clic aquí y sígue a Baicama en sus redes sociales para conocer más propiedades de ultra lujo:

https://www.instagram.com/baicamaluxuryrealty

https://www.youtube.com/@Baicama

https://www.tiktok.com/@baicamaluxuryrealty