Netflix y Disney suben precios en México: estas son las nuevas tarifas y cuándo aplican

Usuarios de plataformas de streaming en México comenzaron a recibir avisos sobre aumentos en sus suscripciones. Netflix y Disney+ ya confirmaron ajustes que entrarán en vigor a partir de mayo de 2026.

Los incrementos fueron comunicados directamente por correo electrónico a los usuarios y responden, según ambas compañías, a inversiones en contenido y mejoras en la experiencia de entretenimiento.

Netflix aumenta tarifas desde el 11 de mayo

Netflix notificó a sus suscriptores que actualizará sus precios en México a partir del 11 de mayo de 2026, dependiendo de la fecha de facturación de cada cuenta.

En los correos enviados, la plataforma detalla que el plan estándar sin anuncios pasará de 249 a 269 pesos mensuales, aunque el ajuste se extiende a todos sus niveles:

Plan con anuncios: de 119 a 139 pesos

Plan estándar: de 249 a 269 pesos

Plan premium: de 329 a 369 pesos

La empresa justifica el incremento como parte de su estrategia para “seguir mejorando lo que ya te gusta”, con más estrenos y contenido original.

Disney+ sube su plan Premium a partir del 15 de mayo

Por su parte, Disney+ informó que el precio de su plan Premium aumentará a 339 pesos mensuales a partir del 15 de mayo de 2026.

El aviso señala que el cambio se aplicará de forma automática en la siguiente renovación, a menos que el usuario modifique o cancele su suscripción antes de esa fecha.

La compañía argumenta que el ajuste responde a su inversión en producciones y contenido de franquicias como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

En ambos casos, las plataformas aclaran que no es necesario realizar ninguna acción para continuar con el servicio, ya que el nuevo precio se aplicará automáticamente.

Los aumentos de Netflix y Disney+ se suman a una tendencia global en la industria del streaming, donde las plataformas han comenzado a ajustar precios ante el aumento en costos de producción y la competencia por contenido exclusivo.

Para los usuarios en México, esto implica un gasto mayor si mantienen más de una suscripción activa.