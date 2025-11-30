La diálisis peritoneal del futuro: más autonomía y menos abandono con monitoreo remoto

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) continúa siendo un problema de salud pública en México, afectando a más del 12% de la población y posicionándose como una de las diez principales causas de muerte en el país. Ante este panorama, el enfoque de la terapia de reemplazo renal está evolucionando, poniendo la independencia del paciente y el uso de tecnología digital en el centro del tratamiento.

La Diálisis Peritoneal (DP), una terapia que usa el peritoneo del paciente como filtro natural, históricamente ha sido la opción ideal para el tratamiento en casa. Sin embargo, su eficacia se ve comprometida por una alta tasa de abandono en los primeros 90 días debido a la falta de un seguimiento continuo y personalizado.

Una nueva generación de soluciones, habilitadas digitalmente, busca revertir esta tendencia al transformar la terapia en un modelo de cuidado proactivo y conectado

El hospital se mueve al hogar

Vantive, compañía del sector renal, está impulsando un cambio de paradigma para que el nuevo estándar en la diálisis peritoneal no se limite al dispositivo, sino a la integración de soluciones digitales que devuelven la libertad y el control a los pacientes. El pilar de esta innovación es la Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA) con monitoreo remoto.

Larry Vasco, director general para Vantive México, Centroamérica y el Caribe, afirma a El Economista que la misión de la compañía es "extender la vida y expandir las posibilidades de los pacientes". Agregó que “la diálisis peritoneal es una terapia que puede realizarse principalmente en el hogar, lo que permite a los pacientes mantener su estilo de vida y autonomía. Con el monitoreo remoto, pasamos de un modelo reactivo a uno proactivo y preventivo", explicó Vasco.

Foto: Larry Vasco. Cortesía

Dijo que este nuevo modelo de atención se basa en tres componentes interconectados que empoderan al paciente:

Plataforma de monitoreo remoto (Share Source): Una plataforma bidireccional satelital (no dependiente de internet), que permite el seguimiento constante de la terapia y ajustes de la prescripción a distancia. El personal clínico recibe información precisa para identificar fallas o desviaciones antes de que se vuelvan graves, como la peritonitis.

Servicio de soporte especializado (PD Telecare): Un equipo de enfermeros y técnicos que monitorean activamente las alertas de la plataforma. Este equipo contacta al paciente de forma proactiva para resolver dudas, reforzar la capacitación y notificar al equipo médico sobre tendencias clínicas. Este acompañamiento ha sido clave para disminuir la alta deserción en los primeros meses.

Aplicación móvil para el paciente: Una herramienta que fomenta la autonomía. El paciente puede registrar sus signos vitales y datos de la terapia, dándole un rol activo y consciente en la gestión de su propia salud, y fortaleciendo la colaboración con su nefrólogo.

La evidencia clínica

La implementación de este modelo conectado ha demostrado beneficios clínicos tangibles. El doctor Armando Martínez Rueda, especialista en nefrología y enlace científico de Vantive, señaló que el acceso a datos en tiempo real permite intervenir oportunamente.

Estudios comparativos en México y a nivel mundial han asociado el uso de la DPA con monitoreo remoto a una mejoría en la supervivencia y una reducción de la tasa de eventos adversos y hospitalizaciones. En México, una investigación reciente demostró que el uso de la Diálisis Peritoneal Automatizada con monitoreo remoto y el soporte PD Telecare puede disminuir más del 30% la mortalidad en los pacientes.

"El mejor paciente es el que acepta su condición y entiende cómo funciona su tratamiento," destacó Vasco. "Este acompañamiento ha logrado disminuir el abandono de la terapia y permite que el paciente pueda continuar con su vida lo más cercano posible a la realidad que tenía antes de ser diagnosticado, brindándole la libertad que tanto valora".

Los especialistas sugieren que además de los beneficios clínicos para el paciente, este enfoque proactivo se traduce en una reducción de costos para el sistema de salud al disminuir las hospitalizaciones y las visitas a urgencias.

Vasco agregó que la capacitación para usar estas herramientas es otro punto crucial: el paciente recibe una inmersión de entrenamiento de 10 días, asegurando que el uso de la tecnología, aunque de vanguardia, sea simple y amigable, y que se sienta acompañado durante el período crítico de los primeros 90 días.