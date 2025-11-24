Urgente erradicar la revictimización en los sistemas de atención: Casa Gaviota

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (este 25 de noviembre), la asociación civil Casa Gaviota alza la voz para destacar la urgencia de abordar este problema con una metodología integral que abarque tanto la atención directa a las víctimas como la transformación del ecosistema social y profesional que debe asistirlas.

En entrevista para El Economista, Samantha Báez, directora y fundadora de Casa Gaviota, explicó que la organización nació de una vivencia personal de violencia de género que experimentó junto a su madre, Lolita, lo que les hizo entender que "salir de la violencia no era nada fácil" y requería apoyo especializado.

El objetivo central de la asociación es contribuir a la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas a través del empoderamiento, la educación para la paz, los derechos humanos y la no violencia.

Ante la serie de hechos de violencia y los pocos recursos con los que contamos como mujeres, Casa Gaviota ha desarrollado un modelo de atención integral que inicia con el programa "El Cambio", enfocado en mujeres que viven situaciones de violencia. Este acompañamiento incluye sesiones de terapia psicológica, además de asesoría legal con perspectiva de género; también ofrece grupos de reflexión y talleres de autoestima.

Báez señaló que la violencia está tan "normalizada y naturalizada" que el primer paso es que las mujeres puedan identificar, nombrar y entender las violencias que han experimentado, no solo en la pareja, sino en el trabajo o en la calle.

Para seguir impulsando la profesionalización y la perspectiva de género en la atención a las mujeres, Casa Gaviota lanzó el diplomado en Atención a las Violencias de Género. Se imparte en línea e inició el 22 de noviembre.

Tejiendo redes. Las y los participantes del diplomado Atención a las Violencias de Género recibirán una constancia con valor curricular. Se ofrecen becas parciales