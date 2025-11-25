Buscan solución a la crisis del Gran Telescopio Milimétrico

Durante la presentación este martes del evento astronómico de divulgación más importante del país, la Noche de las Estrellas, encabezado por la representante de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, se tocaron temas cruciales de la agenda científica, como el presupuesto y el futuro de los grandes proyectos de investigación, como el Gran Telescopio Milimétrico (GTM), el cual se encuentra en crisis por falta de fondos.

Al ser cuestionada, la representante del gobierno en la materia dijo que los centros de investigación dependientes de la Secretaría han recibido el mismo aumento presupuestal que las universidades (presupuesto base más inflación), pero la inversión más significativa para proyectos estratégicos proviene de fondos extraordinarios y no del presupuesto publicado en el Ramo 38.

La secretaria enfatizó que proyectos prioritarios para la Presidencia de la República, como la construcción de la supercomputadora más grande de América Latina — herramienta fundamental para investigación, gobernanza y productividad empresarial— o las iniciativas CUSARI (semiconductores) y Eulalia (automotriz) son financiadas con presupuesto adicional extraordinaario, aunque no dio detalles de cómo se etiqueta.

Ahora bien, respecto a la situación de programas emblemáticos como el Gran Telescopio Milimétrico (GTM), sobre el cual se había generado preocupación gremial por una posible falta de presupuesto venido desde el PEF –a decir en semanas pasadas por el investigador Fernando Rosales Ortega, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), institución a cargo del telescopio–, la secretaria reconoció el compromiso de mantenerlo, pero urgió a sus coordinadores a buscar la sostenibilidad del telescopio demostrando su utilidad y explorando modelos de recuperación de recursos, por ejemplo, dijo, ingresos por el intercambio de tiempo de observación con otros observatorios internacionales.

Finalmente, sobre este tema, la secretaria Rosaura Ruiz destacó que, a pesar de los desafíos financieros, este año se alcanzó un récord histórico en la aprobación de proyectos de investigación, el aumento de becas de posgrado y la creación de una nueva beca posdoctoral en el extranjero.

Respecto a los 2 mil 500 millones adicionales al Presupuesto de Egresos 2026 para el Ramo 38, tampoco se dieron detalles de cómo serán distribuidos.

Una fiesta cuántica bajo las estrellas

Bajo el lema "Entre estrellas y átomos", el evento astronómico este año conmemora el centenario de la mecánica cuántica. El 29 de noviembre se reunirán miles de familias en 120 sedes distribuidas por México y Guatemala.

El doctor José Franco López, coordinador general del evento, destacó que esta "fiesta nacional" es coorganizada por la UNAM, el IPN, la Academia Mexicana de Ciencias, el INAOE, la Asociación Mexicana de Planetarios, sociedades astronómicas y ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la cual se unió este año como aliada, para esta celebración considerada un faro de conocimiento que moviliza a más de 84 mil voluntarios anualmente y más de 22 mil telescopios.

En más detalles, confirmó que la iniciativa contará con 120 sedes, 118 distribuidas por México y dos sedes en Guatemala. Destacó el valor de la divulgación, afirmando que "hacer comunicación de la ciencia... es hacer patria". También hizo un reconocimiento a los voluntarios y a los clubes de astrónomos aficionados, a quienes llamó los "héroes de la Noche de las Estrellas".

Por su parte el doctor Jair Krongold Herrera, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, presentó los detalles del programa que sucederá en la sede principal de las Islas de Ciudad Universitaria, destacando la interconexión entre las disciplinas. "La astronomía es el pretexto. Todas las ciencias se entrelazan", dijo el doctor.

Un momento central de la noche será el homenaje a la astrónoma y divulgadora Julieta Fierro, quien falleció recientemente. La secretaria Rosaura Ruiz la recordó como "una de las divulgadoras más científicas, más queridas y reconocidas por México".

El homenaje en la UNAM se realizará bajo el lema "Entre estrellas y cuentos" y busca reconocer a una mujer que dedicó su vida a acercar la ciencia a todas y todos. Krongold Herrera afirmó que el objetivo es que la gente conozca su labor para que surjan nuevas figuras de la divulgación, los "Julietas y Julietos" que ayuden a llenar el vacío que dejó la astrónoma.

El programa en la UNAM incluirá la observación con más de 200 telescopios, dos planetarios, un museo móvil de geología, 63 carpas de exhibiciones y la charla magistral "El gato y las estrellas" sobre mecánica cuántica. El evento cerrará con un espectáculo de 250 drones volando de manera coordinada para formar figuras tridimensionales.

Ciencia y equidad de género

La secretaria Ruiz Gutiérrez aprovechó el anuncio para destacar que portaba un listón naranja por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). Subrayó la importancia de la colaboración de los hombres en esta lucha, pues la erradicación del maltrato no es solo un tema de mujeres.

La titular de la Secihti se refirió a la persistente brecha de género en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), indicando que se están promoviendo acciones concretas, como el aumento de becas y concursos de plazas exclusivas para mujeres en áreas con menor presencia femenina, particularmente en las ingenierías, física y matemáticas. También visibilizó la labor de la astrónoma Caroline Herschel, recordando que la ciencia siempre ha sido una construcción colectiva donde el papel de las mujeres científicas ha sido frecuentemente invisibilizado.