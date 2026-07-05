¿Cuándo es el Día Internacional de The Beatles?

El 6 de julio se convirtió en una de las fechas más reconocidas por los seguidores de The Beatles para celebrar el legado de la banda británica integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Aunque durante años no existió una fecha oficial, esta conmemoración ganó popularidad en distintos países gracias a clubes de fans y actividades dedicadas al grupo que revolucionó la música popular.

La celebración llega en un momento en que el cuarteto sigue vigente entre las nuevas generaciones; a más d50 años de su separación, sus canciones permanecen entre las favoritas de las plataformas digitales, donde millones de personas las reproducen diariamente.

Una fecha y distintas interpretaciones

El 6 de julio fue considerado durante años como el Día Internacional de The Beatles, debido a que ese día de 1957 se produjo el encuentro entre John Lennon y Paul McCartney durante una fiesta parroquial en Liverpool, hecho que marcó el inicio de una de las asociaciones musicales más importantes del siglo XX.

Sin embargo, en 2026 surgió una actualización importante para los seguidores del grupo. Apple Corps y los representantes de la banda reconocieron oficialmente el 25 de junio como el Día Mundial de The Beatles, en homenaje a la interpretación de "All You Need Is Love" durante el programa satelital Our World de 1967, visto por cientos de millones de personas.

Pese a ello, el 6 de julio continúa como una fecha ampliamente recordada por aficionados, medios de comunicación y comunidades musicales, que la mantienen como una ocasión para celebrar el origen de la historia del grupo y revivir sus grandes éxitos.

Para millones de personas, ambas fechas tienen un significado especial: una recuerda el nacimiento de la alianza entre Lennon y McCartney y la otra conmemora uno de los momentos más emblemáticos de la carrera internacional del cuarteto.

Canciones que dominan

El catálogo de The Beatles mantiene una presencia constante en Spotify. De acuerdo con los datos más recientes de la plataforma, "Here Comes The Sun", escrita por George Harrison e incluida en Abbey Road (1969), es la canción más reproducida del grupo, con más de 1,850 millones de reproducciones.

Abbey Road.Foto: Shutterstock

Actualmente, superan los 35 millones de oyentes mensuales en Spotify (35 millones 994,016) una cifra que refleja la permanencia de su obra en la era digital y el interés de nuevas generaciones por descubrir su música.

También demuestra cómo el streaming ayuda a que álbumes publicados hace más de medio siglo sigan encontrando público alrededor del mundo, incluso entre usuarios que no vivieron el fenómeno de la beatlemanía.

Top 10

Según la información disponible en el perfil oficial de The Beatles en Spotify, sus temas con mayor número de reproducciones son:

Here Comes The Sun – más de 1,85 3 millones de reproducciones. Come Together – más de 971 millones. Let It Be – más de 963 millones. Yesterday - más de 868 millones. Hed Jude - más de 764 millones. Blackbird – más de 698 millones. Twis And Shout - más de 681 millones. In My Life – más de 630 millones. Something - más de 503 millones. Don’t Let Me Down - más de 273 millones.

La digitalización de su catálogo y las ediciones remasterizadas acercaron su música a nuevas audiencias, que descubren al grupo a través de plataformas como Spotify, donde temas publicados entre 1963 y 1970 conviven con los lanzamientos más recientes de la industria.