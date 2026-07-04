El rey Carlos III "odia el fútbol", revela su hijo Guillermo en un podcast

El príncipe Guillermo aseguró que su padre, el rey Carlos III, "odia el fútbol", durante una entrevista en el pódcast de Travis Kelce emitida el viernes.

La revelación llegó solo unas horas antes de la celebración de la boda de la estrella de la NFL con la reina del pop Taylor Swift.

La Copa del Mundo, y no la boda, fue el principal tema de conversación de este capítulo del pódcast con el príncipe de Gales, conocido por ser hincha del club de la Premier League Aston Villa.

Cuando le preguntaron al primogénito del monarca británico si había sido su padre quien le había transmitido esa pasión, Guillermo respondió un enfático "absolutamente no".

"Mi padre odia el fútbol", agregó.

Gracias a una actuación de altísimo nivel del capitán del equipo y delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, autor de dos goles en los últimos minutos contra la República Democrática del Congo, Inglaterra está en octavos de final.

La selección inglesa enfrentará el domingo a México en el estadio Azteca, situado a gran altitud.

Cuando Travis Kelce le preguntó si cruzaría el Atlántico para asistir a la final si los Three Lions llegaban hasta allí, Guillermo dijo que "definitivamente".