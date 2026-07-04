Clima extremo trastoca la celebración por los 250 años de Estados Unidos encabazada por Trump

Las condiciones meteorológicas extremas alteraron este sábado el evento principal de celebración por el 250.º aniversario de Estados Unidos, y dejaron en vilo un esperado discurso en Washington del presidente Donald Trump, quien ha buscado dejar su sello en la conmemoración.

Miles de personas desafiaron una ola de calor sofocante para asistir al evento en el National Mall fueron obligadas a evacuar varias horas antes del discurso de Trump debido a una tormenta eléctrica que se aproximaba.

Fuertes ráfagas de viento azotaron el lugar y relámpagos cruzaron el cielo, lo que llevó a las autoridades a ordenar buscar refugio.

Mientras muchos se dirigían hacia las salidas, estalló el caos cuando otros se negaron a irse o trataron de volver a entrar, gritando "¡Trump! ¡Trump!".

"¡Estamos evacuando! ¡Muévanse!", gritaban los agentes a los miles que se resistían, que iban desde visitantes de edad avanzada hasta familias con bebés. Aún no estaba claro cuándo volvería a abrirse el lugar.

La tensión aumentó mientras los agentes de seguridad luchaban por controlar a la multitud.

Trump había organizado exhibiciones aéreas militares y un inusual mitin político al estilo de campaña. El cierre sería un espectáculo de fuegos artificiales que se anunciaba como el más grande de la historia.

Calor extremo

El aniversario conmemora la Declaración de Independencia de la Corona británica el 4 de julio de 1776, coincide con una ola de calor extremo que tiene a 160 millones de estadounidenses bajo alertas meteorológicas.

"A pesar de que el calor no es tan intenso como se esperaba, la multitud en Washington es increíble", aseguró en su red Truth Social más temprano este sábado cuando las temperaturas se dispararon hasta los 38°C en la capital.

El calor causó estragos en los desfiles, fiestas de barrio y barbacoas que tradicionalmente marcan el 4 de julio.

Más temprano, el desfile de Washington fue cancelado cuando la temperatura se disparó hasta los 41°C.

"El evento te inspira", dijo Randy Cole, de 62 años, funcionario civil jubilado que asistía a las festividades en Washington.

"Pasar un poco de calor es mucho menos que lo que mucha gente sacrifica para darnos libertad en este país impresionante", agregó.

En la capital, muchos lucían ropa con colores o las estrellas de la bandera estadounidense.

Loselie Weber llegó a Estados Unidos a los siete años, viajó desde Texas para el evento. "Estoy muy agradecida de vivir aquí y por las libertades que me ha dado", dijo.

Como otros, Melissa Pate, una psicoterapeuta de Atlanta lamentó el "clima político imperante".

"¡Recuperemos Estados Unidos!"

En un discurso ultrapatriótico, Trump exaltó el "milagro" estadounidense. Al pie del Monte Rushmore en Dakota del Sur, elogió a cuatro de sus predecesores, cuyos rostros de granito tenía a sus espaldas: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

Trump afirmó que identidad sufre "ataque renovado" de "radicales y extremistas" internos, y advirtió sobre "resurgimiento de la amenaza comunista"

El líder republicano insiste sobre este tema de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, tras varias victorias de candidatos del ala izquierda del Partido Demócrata en las primarias. Los republicanos temen perder el control del Congreso.

El sábado, el vicepresidente JD Vance se hizo eco de las palabras de Trump en un discurso en Nueva York en el que instó a "rechazar la visión de su nación" que ve solo sus pecados, pero no su gracia ni su grandeza".

La polarización del país quedó expuesta cerca del Capitolio, donde hombres enmascarados se congregaron —algunos con banderas confederadas y emblemas Patriot Front— gritando: "¡Recuperemos Estados Unidos!".

"Contribución de los inmigrantes"

León XIV, el primer papa estadounidense de la Iglesia católica, que se ha enfrentado con Trump por su ofensiva migratoria, aprovechó la fecha para destacar su visión inclusiva del sueño americano.

"Defender la vida humana incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde sus inicios", indicó el pontífice, nacido en Chicago.

Tras dos siglos y medio de triunfos y tragedias, esclavitud y libertad, guerra civil y guerras mundiales, varias encuestas reflejan un Estados Unidos crítico sobre su rumbo.

Un sondeo de la Universidad Quinnipiac mostró que el 61% de los estadounidenses considera que no está a la altura de los ideales enunciados en la Declaración de Independencia, aunque la mayoría de los republicanos cree que sí, y la mayoría de los demócratas cree que no.