El regreso de The Beatles Anthology

En 1995 mientras el britpop reinaba en el Reino Unido, The Beatles regresaron con Anthology. La Antología fue un ambicioso proyecto multimedia que se conformaba por una serie de televisión de ocho capítulos, un extenso libro y una colección de 3 discos dobles con 155 tracks que contaba por primera vez la historia oficial de The Beatles.

Cuando se editaron las Antologías, The Beatles era uno de los grupos más celebrados por la generación del britpop. Su influencia y presencia se podía sentir en sus nuevos discípulos musicales, desde Oasis, Blur, Radiohead hasta The Chemical Brothers.

Las Antologías fueron la primera vez que los fanáticos de The Beatles obtenían lo que parecía un acceso sin precedentes al proceso de composición y el desarrollo musical de una banda. Los discos incluían fragmentos de conversaciones en el estudio, entradas en falso y más material nunca antes escuchado.

La compilación incluyó material inédito, rarezas y, por primera vez en 25 años desde la separación de la banda en 1970, las grabaciones “Free as a Bird” y “Real Love”, construidas a partir de demos de John Lennon y terminadas por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

The Beatles Anthology comenzó a gestarse a principios de la década de 1990 bajo iniciativa de Neil Aspinall, un amigo y asociado cercano de la banda, quien comenzó a recopilar material visual sobre la historia del cuarteto. Aunque ya existían numerosos documentales, como el de 1982 dirigido por Patrick Montgomery The Compleat Beatles hasta Imagine de Andrew Solt sobre John Lennon, todos contaban la historia de The Beatles desde una perspectiva externa y ninguno tenía la participación directa de alguno de sus miembros. Las Antologías serían entonces una forma multimedia que permitiría a la banda contar su historia en sus propios términos.

Las entrevistas realizadas por Jools Holland con la participación de los Beatles sobrevivientes comenzaron a dar un acceso sin precedentes y que sólo ha crecido en las décadas posteriores.

El proyecto también fue el detonante para el siguiente capítulo musical que llegaría acompañado con la revisión y reedición de su discografía.

Las Antologías dieron paso a las revisiones históricas de los álbumes Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Beatles, Abbey Road y Let It Be, remasterizados y publicados con material inédito.

En las últimas décadas las producciones visuales que se han publicado sobre The Beatles incluyen Get Back, la serie de ocho partes dirigida por Peter Jackson; los documentales Beatles ‘64, Eight Days A Week de Ron Howard, y la reedición de la película documental Let It Be.

En el canon de documentación de la música pop, las Antologías de The Beatles son un testimonio único que nunca fue repetido o explorado para ninguno de sus contemporáneos. No existe ningún documental de esta magnitud dedicado a artistas como The Rolling Stones, The Kinks, Pink Floyd o The Who, por ejemplo.

La serie documental que fue transmitida originalmente en noviembre de 1995 y luego publicada en formatos VHS y DVD, regresa 30 años después a las plataformas digitales y remasterizada con ayuda de la compañía Park Road Post, propiedad de Peter Jackson, que hizo lo propio en las restauraciones de Get Back y Let It Be.

El reestreno de The Beatles Anthology se acompañará de un nuevo disco con 36 tracks y un último capítulo que se agrega a la serie. El cuarto volumen de la Antología abarca el periodo de revisionismo histórico actual de The Beatles hasta la publicación de la canción “Now And Then”, publicada en 2023 con un poco de ayuda de la inteligencia artificial.

La remasterización de las Antologías fue supervisada por Giles Martin, hijo del productor George Martin. Giles ha trabajado en todas las remasterizaciones recientes de The Beatles.

Las Antologías inauguraron el capítulo dedicado a la preservación histórica de The Beatles que nos mantiene regresando a la música de John, Paul, George y Ringo una vez más.

