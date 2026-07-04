Marcas se suman al trend “No inglés” para apoyar a México antes del partido contra Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra no sólo se juega en la cancha. En redes sociales, varias marcas se sumaron al trend “No inglés”, una dinámica que llama a evitar el uso de palabras en ese idioma como muestra de apoyo a la Selección Mexicana antes del duelo de octavos de final del Mundial 2026.

Bajo el tono de “comunicado oficial”, empresas de distintos giros adaptaron sus nombres, productos y mensajes comerciales para entrar a la conversación digital con humor, referencias futboleras y guiños al llamado de la afición.

Marcas cambian sus nombres

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de Halls, que anunció que, de “hoy al lunes”, Halls pasaría a llamarse “Pasillos”, en referencia directa a la traducción de su nombre al español.

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Huevo San Juan también se sumó al trend con una publicación en la que recordó que su marca “ya estaba en español”, pero decidió apoyar la iniciativa con un mensaje impreso en un huevo: “¿Y si sí?”

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7-Eleven México se sumaba al operativo “No inglés” con una broma sobre su propio nombre y anunció que, por “mandato” de su presidente Miguel Layún. La marca incluso propuso que se le llamara “Once”.

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Tim Hortons se presentó como “Timoteo Hortiz”, mientras que Office Depot México pasaba a llamarse “Depósito de Oficina”.

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También, Prudence publicó en sus redes sociales que se convertiría en “Prudencia” mientras México juegue contra Inglaterra, dejando temporalmente su nombre.

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El trend tomó fuerza en la previa del México vs. Inglaterra, partido se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, como parte de los octavos de final del Mundial 2026.

La dinámica refleja cómo las marcas aprovechan los grandes eventos deportivos para sumarse a conversaciones virales y conectar con audiencias desde el humor, especialmente en redes sociales, donde el “No inglés” apoya al Tri.

México vs. Inglaterra: el Azteca recibe uno de los grandes partidos del Mundial

El cierre de la jornada tendrá como escenario uno de los encuentros más esperados de los octavos de final.

México permanece invicto en el torneo, buscará superar a Inglaterra repleta de talento y dirigida por Thomas Tuchel.

El técnico inglés calificó el duelo como "emblemático" y reconoció la importancia de disputar un encuentro de eliminación directa en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más históricos del fútbol mundial.

Aunque Inglaterra tuvo unos días para adaptarse a la altitud de la Ciudad de México, Tuchel aseguró que las condiciones no servirán como excusa y destacó la disposición de su plantel para afrontar el reto.

Del lado mexicano, Javier Aguirre afirmó la unión del grupo y la humildad de sus futbolistas.

El "Vasco" también advirtió sobre el peligro de Harry Kane, a quien describió como un delantero completo y amenaza ofensiva del conjunto europeo.

Por su parte, Raúl Jiménez conoce jugadores ingleses tras su paso por la Premier League, señaló que México deberá jugar un partido casi perfecto para avanzar a los cuartos de final y aseguró que enfrentar a Inglaterra en el Estadio Azteca representa ocasión especial en su carrera.

Hora y dónde ver el partido México vs. Inglaterra

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Transmisión: Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026)