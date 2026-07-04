México vs. Inglaterra: hora y dónde ver los partidos de octavos del Mundial este domingo

La fase de octavos de final del Mundial 2026 continúa este domingo 5 de julio con dos encuentros que prometen emociones de principio a fin. La jornada comenzará con el choque entre Brasil y Noruega en el MetLife Stadium, mientras que el cierre tendrá como escenario el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), donde la selección mexicana enfrentará a Inglaterra por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Además del boleto a los cuartos de final, ambos partidos reúnen a algunas de las principales figuras del fútbol mundial y a selecciones que llegan con argumentos para pelear por el título.

Hora y dónde ver los partidos del Mundial este domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)

México vs. Inglaterra

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Transmisión: Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026)

Brasil vs. Noruega: Vinícius y Haaland protagonizan un duelo de estrellas

El primer partido del domingo tendrá como gran atractivo el enfrentamiento entre Vinícius Jr. y Erling Haaland, dos de los futbolistas más determinantes de la actualidad y que, por primera vez, se medirán representando a sus selecciones nacionales.

Ambos llegan inspirados al Mundial. Haaland suma cinco anotaciones y Vinícius cuatro, únicamente por detrás de Lionel Messi en la tabla de goleadores del torneo.

Brasil, ahora bajo la dirección de Carlo Ancelotti, ha encontrado una mejor versión de Vinícius gracias a un esquema que le permite alternar entre la banda izquierda y el centro del ataque, explotando su velocidad y capacidad de desequilibrio.

Sin embargo, la selección brasileña viene de sufrir para eliminar a Japón en dieciseisavos de final, un encuentro que ganó por 2-1 tras una remontada agónica, por lo que buscará mostrar una versión más sólida ante una Noruega que presume una de las ofensivas más peligrosas del campeonato.

Los escandinavos llegan impulsados por Haaland y un dato que alimenta la ilusión: nunca han perdido frente a Brasil. En cuatro enfrentamientos históricos registran dos victorias y dos empates, además de haber marcado diez goles en sus cuatro partidos del Mundial 2026.

El ganador de este encuentro enfrentará en cuartos de final al vencedor del México vs. Inglaterra.

México vs. Inglaterra: el Azteca recibe uno de los grandes partidos del Mundial

El cierre de la jornada tendrá como escenario uno de los encuentros más esperados de los octavos de final.

México, que permanece invicto en el torneo, buscará aprovechar el respaldo de su afición para superar a una Inglaterra repleta de talento y dirigida por Thomas Tuchel.

El técnico inglés calificó el duelo como un partido "emblemático" y reconoció la importancia de disputar un encuentro de eliminación directa en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más históricos del fútbol mundial.

Aunque Inglaterra solo tuvo unos días para adaptarse a los 2,200 metros de altitud de la Ciudad de México, Tuchel aseguró que las condiciones no servirán como excusa y destacó la disposición de su plantel para afrontar el reto.

Del lado mexicano, Javier Aguirre afirmó que la principal fortaleza del equipo no radica únicamente en jugar como local, sino en la unión del grupo y la humildad de sus futbolistas.

El "Vasco" también advirtió sobre el peligro que representa Harry Kane, a quien describió como un delantero completo y una de las mayores amenazas ofensivas del conjunto europeo.

Por su parte, Raúl Jiménez señaló que México deberá jugar un partido casi perfecto para avanzar a los cuartos de final y aseguró que enfrentar a Inglaterra en el Estadio Azteca representa una ocasión especial en su carrera.