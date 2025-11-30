Día Internacional de las Personas con Discapacidad: llaman a impulsar sociedades inclusivas este 3 de diciembre

Cada 3 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha establecida por la Asamblea General de la ONU en 1992 para promover los derechos, la dignidad y el bienestar de más de mil millones de personas en el planeta que viven con alguna condición de discapacidad.

Este 2025, la organización centra su llamado en “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”, un eje que busca acelerar la transformación pendiente en materia de igualdad, accesibilidad y participación plena.

Inclusión para el desarrollo: un reto aún pendiente

La ONU advierte que, en todas las regiones, las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos estructurales que limitan su bienestar y su participación activa. Entre esos desafíos destacan la pobreza, la discriminación laboral, barreras educativas y accesos limitados a sistemas de salud y protección social.

De acuerdo con organismos internacionales, quienes viven con discapacidad tienen más probabilidades de permanecer en condiciones de pobreza y enfrentar empleos mal remunerados, además de estar sobrerrepresentados en la economía informal.

A ello se suma la insuficiencia de los sistemas de protección social, que suelen excluir a quienes no están en esquemas formales de empleo y no consideran los costos adicionales relacionados con cuidados, movilidad o apoyos específicos.

Por lo anterior, la ONU subraya que la erradicación de la pobreza, el trabajo decente y la integración social son ejes que no pueden avanzar si se deja fuera a este sector de la población. “La inclusión de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo social es indispensable”, señala el organismo.

Una estrategia global para no dejar a nadie atrás

En 2019, el Secretario General António Guterres impulsó la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, un marco que busca integrar la perspectiva de discapacidad en todos los programas, agencias y operaciones del sistema ONU.

Este año, el sexto informe sobre su implementación presenta avances, pero también desafíos persistentes, ya que el documento destaca la necesidad de fortalecer acciones para garantizar entornos accesibles, eliminar la discriminación y movilizar a los Estados hacia políticas que promuevan una participación plena y autónoma.

La ONU enfatiza que el respeto absoluto a los derechos humanos de las personas con discapacidad es “inalienable y esencial para cualquier sociedad justa, equitativa y sostenible”.

El 3 de diciembre será un recordatorio de que la inclusión no es una meta aislada, sino requisito para lograr sociedades prósperas, democráticas y sostenibles, donde nadie quede fuera de los beneficios del progreso.