Conoce las celebraciones y efemérides de diciembre 2025

En este mes le damos la bienvenida al invierno, nos despedimos del otoño y nos preparamos para la Nochebuena y el Año Nuevo, mientras descienden las temperaturas.

El origen del nombre “diciembre” proviene de haber sido el décimo mes del calendario romano, pero en el calendario gregoriano ocupa el duodécimo lugar y cuenta con 31 días.

En esta época también se toman medidas en el sector agrícola por los drásticos cambios en la temperatura y las heladas que habrá; sin embargo, hay cultivos que se adaptan muy bien a esta temporada como la lechuga, las espinacas, los rábanos y el betabel.

Efemérides en México

8 de diciembre: Día nacional de la nochebuena.

8 de diciembre: Día del administrador.

12 de diciembre: Día de la virgen de Guadalupe.

22 de diciembre: Aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón.

25 de diciembre: Navidad.

31 de diciembre: Año Nuevo.

Fechas generales

01 de diciembre: Cyber Monday.

02 de diciembre: Día Mundial de los Futuros.

03 de diciembre: Día Internacional del Cine 3D.

07 de diciembre: Día Mundial del Algodón de Azúcar.

09 de diciembre: Día Mundial de la Informática.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos de los Animales.

21 de diciembre, Día Nacional de la Cultura Maya / Solsticio de Invierno.

24 de diciembre: Nochebuena.

25 de diciembre: Día de Navidad.

28 de diciembre: Día de los Inocentes.

31 de diciembre: Nochevieja.

Días internacionales

Son los días marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU):