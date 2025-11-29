Lectura 3:00 min
Conoce las celebraciones y efemérides de diciembre 2025
Nos preparamos para las bajas temperaturas, despedir este año y recibir uno nuevo.
En este mes le damos la bienvenida al invierno, nos despedimos del otoño y nos preparamos para la Nochebuena y el Año Nuevo, mientras descienden las temperaturas.
El origen del nombre “diciembre” proviene de haber sido el décimo mes del calendario romano, pero en el calendario gregoriano ocupa el duodécimo lugar y cuenta con 31 días.
Te puede interesar
En esta época también se toman medidas en el sector agrícola por los drásticos cambios en la temperatura y las heladas que habrá; sin embargo, hay cultivos que se adaptan muy bien a esta temporada como la lechuga, las espinacas, los rábanos y el betabel.
Efemérides en México
- 8 de diciembre: Día nacional de la nochebuena.
- 8 de diciembre: Día del administrador.
- 12 de diciembre: Día de la virgen de Guadalupe.
- 22 de diciembre: Aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón.
- 25 de diciembre: Navidad.
- 31 de diciembre: Año Nuevo.
Fechas generales
- 01 de diciembre: Cyber Monday.
- 02 de diciembre: Día Mundial de los Futuros.
- 03 de diciembre: Día Internacional del Cine 3D.
- 07 de diciembre: Día Mundial del Algodón de Azúcar.
- 09 de diciembre: Día Mundial de la Informática.
- 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos de los Animales.
- 21 de diciembre, Día Nacional de la Cultura Maya / Solsticio de Invierno.
- 24 de diciembre: Nochebuena.
- 25 de diciembre: Día de Navidad.
- 28 de diciembre: Día de los Inocentes.
- 31 de diciembre: Nochevieja.
Días internacionales
Son los días marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
- 01 de diciembre: Día Mundial del SIDA.
- 02 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
- 03 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
- 04 de diciembre: Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales / Día Internacional de los Bancos.
- 05 de diciembre: Día Mundial del Suelo / Día Internacional de los Voluntarios.
- 07 de diciembre: Día de la Aviación Civil Internacional.
- 09 de diciembre: Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen / Día Internacional contra la Corrupción.
- 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos.
- 11 de diciembre: Día Internacional de las Montañas.
- 12 de diciembre: Día Internacional de la Neutralidad / Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal.
- 18 de diciembre: Día de la lengua árabe / Día Internacional del Migrante.
- 20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana.
- 21 de diciembre: Día Mundial del Baloncesto / Día Mundial de la Meditación.
- 27 de diciembre: Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.