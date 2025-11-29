Buscar
Conoce las celebraciones y efemérides de diciembre 2025

Nos preparamos para las bajas temperaturas, despedir este año y recibir uno nuevo.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Redacción El Economista

En este mes le damos la bienvenida al invierno, nos despedimos del otoño y nos preparamos para la Nochebuena y el Año Nuevo, mientras descienden las temperaturas. 

El origen del nombre “diciembre” proviene de haber sido el décimo mes del calendario romano, pero en el calendario gregoriano ocupa el duodécimo lugar y cuenta con 31 días.

En esta época también se toman medidas en el sector agrícola por los drásticos cambios en la temperatura y las heladas que habrá; sin embargo, hay cultivos que se adaptan muy bien a esta temporada como la lechuga, las espinacas, los rábanos y el betabel.

Efemérides en México

  • 8 de diciembre: Día nacional de la nochebuena. 
  • 8 de diciembre: Día del administrador. 
  • 12 de diciembre: Día de la virgen de Guadalupe. 
  • 22 de diciembre: Aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón. 
  • 25 de diciembre: Navidad. 
  • 31 de diciembre: Año Nuevo.

Fechas generales

  • 01 de diciembre: Cyber Monday. 
  • 02 de diciembre: Día Mundial de los Futuros. 
  • 03 de diciembre: Día Internacional del Cine 3D. 
  • 07 de diciembre: Día Mundial del Algodón de Azúcar. 
  • 09 de diciembre: Día Mundial de la Informática. 
  • 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos de los Animales. 
  • 21 de diciembre, Día Nacional de la Cultura Maya / Solsticio de Invierno. 
  • 24 de diciembre: Nochebuena. 
  • 25 de diciembre: Día de Navidad. 
  • 28 de diciembre: Día de los Inocentes. 
  • 31 de diciembre: Nochevieja.

Días internacionales

Son los días marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

  • 01 de diciembre: Día Mundial del SIDA. 
  • 02 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 
  • 03 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
  • 04 de diciembre: Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales / Día Internacional de los Bancos. 
  • 05 de diciembre: Día Mundial del Suelo / Día Internacional de los Voluntarios. 
  • 07 de diciembre: Día de la Aviación Civil Internacional. 
  • 09 de diciembre: Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen / Día Internacional contra la Corrupción. 
  • 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 
  • 11 de diciembre: Día Internacional de las Montañas. 
  • 12 de diciembre: Día Internacional de la Neutralidad / Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. 
  • 18 de diciembre: Día de la lengua árabe / Día Internacional del Migrante. 
  • 20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana. 
  • 21 de diciembre: Día Mundial del Baloncesto / Día Mundial de la Meditación. 
  • 27 de diciembre: Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.

